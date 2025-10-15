Pan Grzegorz mieszka w Bielsku-Białej. Wychowuje z żoną troje dzieci, w tym dwoje niepełnosprawnych. Mężczyzna nie pracuje. Opiekuje się dziećmi, które nie są samodzielne. Aby mieć pieniądze na ich rehabilitację, w grudniu zeszłego roku wynajął kawalerkę w Cieszynie. Mieszkanie to kupił dwadzieścia lat temu na kredyt, który spłaca do dziś.

- W grudniu wynająłem to pani Ewie i jej synowi, podpisałem normalnie umowę. Pani ma 58 lat, syn 24 - mówi pan Grzegorz.

Dzicy lokatorzy w kawalerce w Cieszynie. Właściciel żąda 17,5 tys. zł

Od samego początku pojawiły się problemy. Ewa K. przestała płacić już na początku roku. Początkowo wysyłała wiadomości, że czeka na pieniądze z zagranicy. Potem zupełnie zerwała kontakt. Mimo wielu wizyt właściciela mieszkania, drzwi nie otwierała. Właściciel szacuje obecne zadłużenie najemcy na 17,5 tys. zł.

- Mam dwoje niepełnosprawnych dzieci, jedno ze stopniem znacznym, drugie z umiarkowanym, praktycznie codziennie muszę je wozić na zajęcia rehabilitacyjne, rekreacyjne, sportowe. I na to są potrzebne pieniądze. Od kwietnia mieli iść na hipoterapię, ale nie było środków, bo ja kogoś utrzymuję. Żadnego powodu zaległości w spłacie nie podali. Ze mną skończyła się ich korespondencja w marcu. Wezwałem policję, ale nic nie uzyskała - komentuje pan Grzegorz.

- On w tej chwili jest instytucją charytatywną dla tej pani, mieszkanie nie jest spłacone, w kredycie, dzieci ma chore. Ta sytuacja jest dla mnie niezrozumiała. Są jak złodzieje, a złodziei się karze. Trzeba by tak nazwać, że są to pasożyty - dodaje pani Władysława, matka pana Grzegorza.

Bezradny mężczyzna poprosił o pomoc prywatnych detektywów. Ci ustalili, że syn Ewy K., który oficjalnie nie pracuje, jeździ drogim, nowym samochodem. Szefowej biura detektywistycznego udało się dodzwonić do wynajmującej mieszkanie kobiety.

- Okazało się, że to nie są osoby biedne. Mieszkają w tym mieszkaniu osoby, które nie płacą za najem, a poruszają się samochodem wartości ponad 100 tysięcy zł. Mają pieniądze na paliwo, na raty leasingu - mówi Małgorzata Marczulewska, właścicielka biura detektywistycznego.

Reporter: Czyli powinni pracować, skoro jest to leasing?

M. Marczulewska: I tu jest ciekawa sytuacja, bo wydaje mi się, że właścicielem leasingu może być osoba trzecia, która po znajomości wzięła na siebie leasing, żeby takie osoby, które są dzikimi lokatorami i mają długi, aby komornik im nie zabrał majątku. Chcemy wyciągnąć konsekwencje.

"Rzadko wychodzą z domu". Najemca kawalerki bezradny

Pan Grzegorz zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu oszustwa. Złożył także dwa pozwy do cieszyńskiego sądu przeciwko lokatorce i jej synowi.

- Przed sądem w Cieszynie toczą się dwie sprawy. Pierwsza o zapłatę. W niej 20 sierpnia sąd rejonowy wydał nakaz zapłaty całej dochodzonej kwoty wraz z odsetkami. Drugie postępowanie jest to sprawa o eksmisję - informuje Joanna Banaś-Paluch z Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

- Zawiadamiający zgłasza, że w grudniu zawarł umowę czynszu z osobą, która od samego początku nie miała zamiaru płacić za czynsz i opłaty eksploatacyjne. Postępowanie jest na etapie sprawdzającym. Sprawa wymaga wyjaśnienia - dodaje Paweł Nikiel z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Ewa K. i jej syn rzadko wychodzą z domu. Nawet wykręcenie korków nie pomogło. Pan Grzegorz czekał na lokatorów pod drzwiami, ale się nie doczekał. Dopiero kiedy nikogo nie było już na klatce schodowej, nielegalni lokatorzy wyszli z mieszkania i załączali sobie prąd.

- Generalnie istnieje olbrzymia dysproporcja między prawami lokatora a właściciela. Postępowanie egzekucyjne jest długotrwałe. Lokator korzysta z ochrony prywatności. Jak i nie można naruszać czyjegoś prawa do posiadania - tłumaczy adwokat Ewelina Działek.

Dodaje, że wyniesienie rzeczy niepłacącego lokatora przed blok "byłoby ryzykowne, bo lokator mógłby powiedzieć, że wśród tych wyniesionych rzeczy była cenna rzecz i pojawiłby się problem właściciela w przypadku jej zaginięcia".

Podejrzane zajęcie dzikiego lokatora. "Kilka komputerów w mieszkaniu"

- Cyklicznie, co miesiąc podaję kwotę zadłużenia, wysyłając SMS-a na telefon oraz wpisując kwotę zadłużenia w tytule przelewu na konto syna, od którego raz otrzymałem przelew. Wpłacam złotówkę, syn mi zwraca tę złotówkę. Na pewno czyta więc tytuł przelewu. Odsyła złotówkę, ale nie reguluje zadłużenia - mówi pan Grzegorz.

Także my usiłowaliśmy porozmawiać z dzikimi lokatorami. Jednak nam też drzwi nie otworzyli. Telefonów od nas nie odebrali. Detektywi ustali, że kobieta prawdopodobnie pracuje dorywczo w czeskim Cieszynie.

- Klient podczas jednego z pobytów zauważył przez uchylony balkon kilka komputerów. Jest podejrzenie, że syn osoby wynajmującej kopie bitcoiny albo zarabia z domu, mimo że oficjalnie nie pracuje - zaznacza Małgorzata Marczulewska, właścicielka biura detektywistycznego.

