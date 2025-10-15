Sondaż przeprowadzony na zlecenie "Super Expressu" z okazji drugiej rocznicy wyborów 15 października, które utorowały koalicji KO-PSL-Polska 2050-Nowa Lewica drogę do objęcia władzy pokazuje, że gdyby głosowanie odbyło się dzisiaj, to trudno byłoby powtórzyć ten sukces.

Na pytanie: "Czy teraz, czyli w dwa lata po wyborach parlamentarnych, nadal zagłosowałbyś na obecnie rządzących?" 65 proc. ankietowanych odpowiedziało "tak".

Głosu na Koalicję 15 października ponownie nie oddałoby 22 proc. pytanych. 13 proc. "nie wie" czy zagłosowałaby tak samo.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 11-12.10.2025 roku metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Dwa lata koalicji. Polacy ocenili rządy

W badaniu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" ankietowanym zadano pytanie, jak ich zdaniem rządzi obecna koalicja.

65,4 odpowiedziało, że Koalicja 15 października rządzi gorzej, niż się spodziewali. 27,7 proc. badanych odpowiedziało, ze działania rządzących są "zgodne z oczekiwaniami".

"Lepiej, niż się spodziewałem" - odpowiedziało 3,3 proc. badanych. 3,6 proc. ankietowanych "nie wie".

