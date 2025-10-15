Prowadzący program Marcin Fijołek zapytał Borysa Budkę o najnowszy sondaż "Rzeczpospolitej" z okazji dwóch lat od wyborów, które utorowały koalicji drogę do przejęcia władzy. Ponad 65 proc. ankietowanych odpowiedziało, że Koalicja 15 października rządzi gorzej, niż się tego spodziewali.

Europoseł odpowiedział, że "z pokorą" podchodzi do takich sondaży. - Musimy być jeszcze lepsi, jeśli chodzi o oczekiwania naszych wyborców. Wiemy, że są one bardzo duże. Rządzimy w takiej konfiguracji, w której niektóre postulaty są nie do zaakceptowania przez niektórych naszych koalicjantów. Staramy się, żeby to wszystko, co nas łączy było analizowane. Wyborcy mają prawo oczekiwać więcej, a politycy mają obowiązek te oczekiwania spełniać - mówił Budka.

Borys Budka wymienił sukcesy rządu. Wskazał "największy ciężar dla budżetu"

Zdaniem polityka Polacy chcą, by "żyło im się lepiej". W tym kontekście jako sukcesy wymienił m.in. zahamowanie rekordowej inflacji, podwyżki dla nauczycieli i samorządowców.

- Wydatki na obronność powodują natomiast, że nie na wszystko udaje się przeznaczyć takie pieniądze, jakie byśmy chcieli. Wydatki na obronność to coś, co jest niezaprzeczalnie największym ciężarem dla budżetu, ale gwarancje bezpieczeństwa to coś, co nas rząd daje Polakom - powiedział.

- Wszyscy dostrzegamy to, że my robimy, a nie gadamy. To nie do wszystkich trafia. Komunikacja została poprawiona. Jest rzecznik rządu, profesjonalny polityk, który stara się przedstawić te sukcesy - mówił Budka.

Borys Budka wprost o koalicji: Nie potrafimy uprawiać propagandy

Jego zdaniem na efekty "związane z rekordowymi inwestycjami" będzie trzeba chwilę poczekać. - Przypomnę, że w pewnym momencie rządów poprzedników ten spadek inwestycji spowodował, że wzrost gospodarczy został praktycznie zahamowany. Nam udało się odwrócić tę tendencję. Dzięki tym inwestycjom napędza się gospodarka, co powinno być odczuwalne w kieszeni każdego Polaka - stwierdził.

Wiceprzewodniczący PO wierzy w to, że w kolejnych miesiącach sondaże "będą lepsze" dla koalicji rządzącej.

- Poprawiamy komunikację, była to pięta achillesowa z prostej przyczyny. Naprawdę robimy, a nie gadamy. Nie potrafimy, może przez skromność, a może przez to, że inaczej zostaliśmy skonstruowani, uprawiać takiej propagandy. Jest odwrotnie. Za Morawieckiego były puste slajdy, opowiadanie o niczym, inwestycje na papierze. My wbijamy łopaty, oddajemy inwestycje, ale za mało jest chwalenia - tłumaczył Budka.

