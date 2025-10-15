Dariusz Klimczak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj na żywo od 19:15

Piotr Witwicki porozmawia w programie "Gość Wydarzeń" z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Dariusz Klimczak będzie gościem programu "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem Piotra Witwickiego będzie prof. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 

 

