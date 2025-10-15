Według źródeł ABC News, D'Angelo przyczyną śmierci był rak trzustki. Artysta zmarł kilka miesięcy po śmierci piosenkarki Angie Stone, z którą miał syna Michaela Archera II. Miał jeszcze dwoje innych dzieci, córkę Imani i najmłodszego syna Morocco.

W trakcie swojej bogatej muzycznej kariery, muzyk zdobył cztery nagrody Grammy, do których był nominowany czternastokrotnie.

D'Angelo nie żyje. Był gwiazdą muzyki neo-soul

O jego śmierci poinformowała rodzina muzycznej gwiazdy.

"Po długiej i odważnej walce z rakiem, Michael D’Angelo Archer, znany fanom na całym świecie jako D’Angelo, odszedł z tego świata 14 października 2025 roku. Z żalem informujemy, że pozostawił po sobie jedynie wspomnienia, ale jesteśmy dozgonnie wdzięczni za dziedzictwo niezwykle poruszającej muzyki, którą po sobie pozostawił. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie, ale zapraszamy wszystkich do wspólnego opłakiwania jego śmierci, a jednocześnie do celebrowania muzycznego daru, który pozostawił światu" - napisano w oświadczeniu przesłanym do "Variety".

D'Angelo rozpoczął swoją karierę w latach 90. XX wieku debiutanckim albumem "Brown Sugar", który w 1995 roku znalazł się na czwartym miejscu na liście Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums. Singiel "Lady" promujący wydawnictwo, dotarł do pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100. Uznanie krytyków zyskały także m.in. utwory "Cruisin'" i tytułowy "Brown Sugar".

W 2020 roku magazyn "Rolling Stone" okrzyknął "Brown Sugar" jednym z najlepszych albumów wszech czasów, nazywając go "wizjonerskim połączeniem soulu lat siedemdziesiątych i R&B lat dziewięćdziesiątych, które utorowało drogę neo-soulowi". Album uzyskał 183. miejsce na liście.

Muzyk wydał jeszcze dwa inne albumy: "Voodoo" w 2000 roku i "Black Messiah" w 2014 roku . Jego drugi album spędził dwa tygodnie na pierwszym miejscu listy Billboard Top 200. W trakcie swojej kariery współpracował z innymi ikonami R&B i neo-soulu, m.in. Eryką Badu i Lauryn Hill.

