Chwile grozy w powietrzu. Przymusowe lądowanie maszyny z Sekretarzem Wojny
Problemy samolotu z amerykańskim Sekretarzem Wojny na pokładzie. Boeing C-32 zmierzał do Stanów Zjednoczonych z brukselskiego lotniska, gdy na wysokości Irlandii nadał kod 7700. Załoga natychmiast zawróciła do Europy, gdzie maszyna wylądowała w brytyjskiej bazie RAF. Do incydentu odniósł się rzecznik Hegsetha.
Pete Hegseth wziął w środę udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Gdy wracał do Stanów Zjednoczonych, w jego samolocie doszło do usterki.
Boeing C-32, którym leciał amerykański Sekretarz Wojny, będąc na wysokości Irlandii nadał kod 7700, oznaczający sytuację awaryjną na pokładzie samolotu.
Pilot podjął decyzję o zawróceniu maszyny i wylądowaniu w brytyjskiej bazie RAF. Incydent skomentował rzecznik amerykańskiego resortu wojny Sean Parnell, który poinformował, że w samolocie pękła szyba.
"W drodze powrotnej do Stanów Zjednoczonych ze spotkania ministrów obrony NATO, samolot sekretarza wojny Pete'a Hegsetha nieplanowanie wylądował w Wielkiej Brytanii z powodu pęknięcia w przedniej szybie" - przekazał w mediach społecznościowych.
"Samolot wylądował zgodnie ze standardowymi procedurami i wszyscy na pokładzie, w tym sekretarz Hegseth, są bezpieczni" - dodał.
Wkrótce więcej informacji...
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej