Chwile grozy w powietrzu. Przymusowe lądowanie maszyny z Sekretarzem Wojny

Pete Hegseth wziął w środę udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Gdy wracał do Stanów Zjednoczonych, w jego samolocie doszło do usterki.

Boeing C-32, którym leciał amerykański Sekretarz Wojny, będąc na wysokości Irlandii nadał kod 7700, oznaczający sytuację awaryjną na pokładzie samolotu.

Pilot podjął decyzję o zawróceniu maszyny i wylądowaniu w brytyjskiej bazie RAF. Incydent skomentował rzecznik amerykańskiego resortu wojny Sean Parnell, który poinformował, że w samolocie pękła szyba.

"W drodze powrotnej do Stanów Zjednoczonych ze spotkania ministrów obrony NATO, samolot sekretarza wojny Pete'a Hegsetha nieplanowanie wylądował w Wielkiej Brytanii z powodu pęknięcia w przedniej szybie" - przekazał w mediach społecznościowych.

"Samolot wylądował zgodnie ze standardowymi procedurami i wszyscy na pokładzie, w tym sekretarz Hegseth, są bezpieczni" - dodał.

On the way back to the United States from NATO’s Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth’s plane made an unscheduled landing in the United Kingdom due to a crack in the aircraft windshield. The plane landed based on standard procedures and everyone onboard, including… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 15, 2025

