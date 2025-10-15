Charlie Kirk pośmiertnie odznaczony przez Trumpa. "Zmotywował kolejne pokolenie"
Donald Trump pośmiertnie odznaczył Prezydenckim Medalem Wolności konserwatywnego aktywistę Charliego Kirka. To najwyższe odznaczenie cywilne w USA. 14 października ustanowiono Dniem Pamięci o Charliem Kirku, który został postrzelony 10 września w trakcie debaty na uniwersytecie Utah Valley. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.
- Jesteśmy tu dziś, by uczcić i upamiętnić nieustraszonego wojownika o wolność, ukochanego lidera, który zmotywował kolejne pokolenie jak nikt inny przedtem - powiedział Trump podczas ceremonii. Medal z rąk prezydenta odebrała wdowa po Kirku, Erika, która przejęła po mężu stery w organizacji Turning Point USA (TPUSA).
Charlie Kirk odznaczony przez Trumpa. "Najlepszy prezent urodzinowy"
- Panie prezydencie, mogę z całą pewnością powiedzieć, że podarował mu pan najlepszy prezent urodzinowy, jaki mógł sobie wymarzyć - zwróciła się do Trumpa wdowa po Kirku.
Aktywista, który 14 października obchodziłby 32. urodziny, został postrzelony 10 września na oczach tłumów, w trakcie debaty na uniwersytecie Utah Valley. Zmarł po przewiezieniu do szpitala. Kirk jest pierwszą osobą, której Trump nadał to odznaczenie od początku drugiej kadencji.
- Od czasu zabicia Charliego widzimy dokładnie, dlaczego nasz kraj tak mocno potrzebował jego przykładu. Obserwujemy legiony skrajnie lewicowych radykałów, sięgających po desperackie akty przemocy i terroru, ponieważ wiedzą, że ich pomysły i argumenty nikogo nie przekonują - oświadczył Trump w przemówieniu.
Zabójstwo Charliego Kirka. 22-latek z siedmioma zarzutami
16 września prokuratura stanowa w Utah postawiła siedem zarzutów 22-letniemu Tylerowi Robinsonowi, oskarżonemu o zabójstwo Kirka. W przypadku skazania mężczyzny śledczy będą domagać się kary śmierci. Opublikowano też SMS-y sprawcy, który miał twierdzić, że zabił Kirka, bo "miał dość jego nienawiści".
Prezydent Trump i przedstawiciele jego administracji obwinili współodpowiedzialnością za mord "skrajną lewicę" i zapowiedzieli działania przeciwko organizacjom promującym, ich zdaniem, przemoc polityczną.
Kirk był jednym z najbardziej prominentnych działaczy ruchu America First i komentatorem politycznym, a także założycielem organizacji Turning Point USA. Był znany z prowadzenia często burzliwych debat ze studentami. TPUSA prowadziła też własne kanały medialne, a Kirk miał swój program publicystyczny w bliskiej Trumpowi skrajnie prawicowej telewizji Real America Voice.
W wyborach 2024 roku sam Kirk i jego ruch odegrał kluczową rolę w mobilizacji młodych wyborców, prowadząc szeroko zakrojoną inicjatywę zachęcania wyborców do pójścia do urn i oddania głosu na Trumpa.
