Borys Budka w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Gościem środowego "Graffiti" był europoseł Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Prowadzący Marcin Fijołek porozmawia z politykiem m.in. o podsumowaniu działań koalicji rządzącej w drugą rocznicę wyborów parlamentarnych. Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii od godz. 7:40.