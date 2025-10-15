Borys Budka w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Gościem środowego "Graffiti" był europoseł Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Prowadzący Marcin Fijołek porozmawia z politykiem m.in. o podsumowaniu działań koalicji rządzącej w drugą rocznicę wyborów parlamentarnych. Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii od godz. 7:40.

Borys Budka w "Graffiti"

jp / polsatnews.pl
