Zakopują skrzynki na wypadek wojny. Chcą być lepiej przygotowani
Napięta sytuacja międzynarodowa wpływa na zainteresowanie ludzi strategiami przetrwania w trudnych warunkach. Co zrobić, gdy zabraknie wody, prądu albo trzeba będzie opuścić na jakiś czas dom i poradzić sobie w surowych warunkach? Przyda się odpowiednie zabezpieczenie. Część osób stawia na zmyślnie skonstruowane skrytki.
- Skrytki ewakuacyjne mogą zapewnić dostęp do większej liczby rzeczy niż plecak, a ich lokalizacja i zawartość są kluczowe
- Eksperci radzą umieszczać skrzynki przetrwania w lekkich, mobilnych pojemnikach z zapasami żywności, wodą, apteczką i narzędziami
- Mniej oczywiste elementy skrytek to gwizdek, drut, sznurek, taśma, płachta, świeczka i znicz
Celem umieszczenia skrytek na trasie ewakuacyjnej może być m.in. zapewnienie sobie dostępu do większej liczby rzeczy, niż zapewnia to zwykły plecak. Duże znaczenie ma to, co zostanie spakowane i gdzie przechowane.
Skrzynka przetrwania. To powinno się w niej znaleźć
Rady na ten temat daje Preppers Poland. W publikacji na temat skrytki proponuje umieszczenie jej na własnych lub dzierżawionych gruntach, ale też np. w porzuconych miejscach. Niekoniecznie musi się to wiązać z zakopaniem zapasów w ziemi, bo cennymi kryjówkami okazują się szczeliny albo drzewa.
Skrzynka powinna być dość lekka (np. pięciolitrowa), by jej właścicielowi zapewnić mobilność. Dobrze, aby znalazły się w niej dwie porcje żywności. Zaleca się jedzenie lekkie, szczelnie zapakowane, żeby wytrzymało wahania temperatury i wilgoć. Warto dołożyć butelkę wody, apteczkę, źródło ognia oraz nożyk albo scyzoryk.
Mniej oczywiste rzeczy, które umieszcza się w kryjówce, to np. gwizdek (którym można dawać sygnały innym osobom), kawałek drutu, sznurka, taśma i płachta, a także świeczka bądź znicz - podaje Preppers Poland. Opisywana skrzynka, jak proponują eksperci, może być wykonana z rury PCV, która następnie chowana jest w worek na gruz. Można stworzyć kilka takich skrzynek, "rozsypanych" w ważnych i dogodnych miejscach.
Ze względu na warunki, w jakich taka cenna skrytka będzie przechowywana, nie należy umieszczać w niej elektroniki bez odpowiedniej ochrony. Urządzenia mogą być narażone na wilgoć i korozję. Temperatura i woda mogą również wpłynąć na jakość leków. Z kolei przedmioty o intensywnym zapachu potrafią zwabić zwierzęta.
Plecak ewakuacyjny. Kilka zasad
W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa od jakiegoś czasu powraca temat plecaka ewakuacyjnego. Przyda się on w czasie tak kryzysowych sytuacji, jak powódź, blackout czy działania wojenne. W plecaku powinny znaleźć się m.in. latarka i radio. Oba urządzenia na baterie, których zapas warto przygotować. Inne przydatne przedmioty to:
- maseczka ochronna i folia ratunkowa
- mapa
- prowiant
- woda
- butelka filtrująca wodę
- środki dezynfekcyjne
- gotówka
