Zakopują skrzynki na wypadek wojny. Chcą być lepiej przygotowani

Celem umieszczenia skrytek na trasie ewakuacyjnej może być m.in. zapewnienie sobie dostępu do większej liczby rzeczy, niż zapewnia to zwykły plecak. Duże znaczenie ma to, co zostanie spakowane i gdzie przechowane.

Skrzynka przetrwania. To powinno się w niej znaleźć

Rady na ten temat daje Preppers Poland. W publikacji na temat skrytki proponuje umieszczenie jej na własnych lub dzierżawionych gruntach, ale też np. w porzuconych miejscach. Niekoniecznie musi się to wiązać z zakopaniem zapasów w ziemi, bo cennymi kryjówkami okazują się szczeliny albo drzewa.

Skrzynka powinna być dość lekka (np. pięciolitrowa), by jej właścicielowi zapewnić mobilność. Dobrze, aby znalazły się w niej dwie porcje żywności. Zaleca się jedzenie lekkie, szczelnie zapakowane, żeby wytrzymało wahania temperatury i wilgoć. Warto dołożyć butelkę wody, apteczkę, źródło ognia oraz nożyk albo scyzoryk.

Mniej oczywiste rzeczy, które umieszcza się w kryjówce, to np. gwizdek (którym można dawać sygnały innym osobom), kawałek drutu, sznurka, taśma i płachta, a także świeczka bądź znicz - podaje Preppers Poland. Opisywana skrzynka, jak proponują eksperci, może być wykonana z rury PCV, która następnie chowana jest w worek na gruz. Można stworzyć kilka takich skrzynek, "rozsypanych" w ważnych i dogodnych miejscach.

Ze względu na warunki, w jakich taka cenna skrytka będzie przechowywana, nie należy umieszczać w niej elektroniki bez odpowiedniej ochrony. Urządzenia mogą być narażone na wilgoć i korozję. Temperatura i woda mogą również wpłynąć na jakość leków. Z kolei przedmioty o intensywnym zapachu potrafią zwabić zwierzęta.

Plecak ewakuacyjny. Kilka zasad

W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa od jakiegoś czasu powraca temat plecaka ewakuacyjnego. Przyda się on w czasie tak kryzysowych sytuacji, jak powódź, blackout czy działania wojenne. W plecaku powinny znaleźć się m.in. latarka i radio. Oba urządzenia na baterie, których zapas warto przygotować. Inne przydatne przedmioty to:

maseczka ochronna i folia ratunkowa

mapa

prowiant

woda

butelka filtrująca wodę

środki dezynfekcyjne

gotówka

