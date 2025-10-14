We wtorek wieczorem wybuchł pożar na terenie dawnej fabryki mebli w Sulechowie (woj. lubuskie) przy ulicy Kościuszki. - Działania gaśnicze wciąż trwają. Ogniem objęte są dwie kondygnacje budynku, w akcji jest 10 zastępów strażaków - przekazał polstanews.pl st. kpt. Piotr Kowalski, oficer prasowy PSP w Zielonej Górze.

Jak dodał, ze względu na problem ze stabilnością budynku strażacy musieli wycofać się z niego i kontynuują działania gaśnicze na zewnątrz. - Zaczął walić się dach, dlatego strażacy gaszą płomienie z drabin - przekazał st. kpt. Piotr Kowalski.

Sulechów, pożar dawnej fabryki mebli. Policja zatrzymała dwie osoby

Z budynku ewakuowano jedną osobę, która przekazała mundurowym, iż przebywała w pustostanie wraz z dwoma innymi osobami. Później z płonącego budynku wydobyto kolejną osobę, którą - w stanie nieprzytomności - zabrano karetką do szpitala.

- Nie mamy potwierdzenia co do trzeciej osoby, nikogo nie znaleźliśmy - przekazał strażak. Jak dowiedziała się Interia, na miejscu interweniowała również policja, która w związku ze sprawą pożaru zatrzymała dwie osoby.

