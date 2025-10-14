Wielki pożar w starej fabryce. Runął dach, w środku byli ludzie

10 zastępów straży pożarnej walczy z ogniem w budynku na terenie dawnej fabryki mebli w lubuskim Sulechowie. - W środku miały znajdować się trzy osoby, dwie wydostały się na zewnątrz, ale trzeciej nie znaleźliśmy - przekazał polstanews.pl st. kpt. Piotr Kowalski ze straży pożarnej w Zielonej Górze. Akcję utrudnia stan dachu, który zaczął walić się do środka.

PSP w Zielonej Górze
Pożar opuszczonej fabryki w Sulechowie, strażacy walczą z ogniem

We wtorek wieczorem wybuchł pożar na terenie dawnej fabryki mebli w Sulechowie (woj. lubuskie) przy ulicy Kościuszki. - Działania gaśnicze wciąż trwają. Ogniem objęte są dwie kondygnacje budynku, w akcji jest 10 zastępów strażaków - przekazał polstanews.pl st. kpt. Piotr Kowalski, oficer prasowy PSP w Zielonej Górze. 

 

Jak dodał, ze względu na problem ze stabilnością budynku strażacy musieli wycofać się z niego i kontynuują działania gaśnicze na zewnątrz. - Zaczął walić się dach, dlatego strażacy gaszą płomienie z drabin - przekazał st. kpt. Piotr Kowalski.

 

Sulechów, pożar dawnej fabryki mebli. Policja zatrzymała dwie osoby

Z budynku ewakuowano jedną osobę, która przekazała mundurowym, iż przebywała w pustostanie wraz z dwoma innymi osobami. Później z płonącego budynku wydobyto kolejną osobę, którą - w stanie nieprzytomności - zabrano karetką do szpitala.

 

- Nie mamy potwierdzenia co do trzeciej osoby, nikogo nie znaleźliśmy - przekazał strażak. Jak dowiedziała się Interia, na miejscu interweniowała również policja, która w związku ze sprawą pożaru zatrzymała dwie osoby

 

Agata Sucharska / wka / polsatnews.pl
