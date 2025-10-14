Potężna eksplozja pod Weroną. Zginęło trzech karabinierów

W Castel d'Azzano, w prowincji Werona, doszło do tragicznej eksplozji. Trzech karabinierów zginęło, a co najmniej trzynastu żołnierzy i policjantów zostało rannych podczas akcji eksmisji w gospodarstwie rolnym - przekazał portal unionesarda.

Według wstępnych doniesień funkcjonariusze pojawili się w domu, w którym mieszkały trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobieta, prawdopodobnie rodzeństwo - gdy doszło do potężnej eksplozji, która spowodowała zawalenie się całego dwupiętrowego budynku.

Wybuch była tak potężny, że słychać go było w odległości pięciu kilometrów.

Potężna eksplozja pod Weroną. Zginęło 3 karabinierów, kilkunastu jest rannych

Na miejscu pojawili się również strażacy i natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową. Zadysponowano także personel medyczny, który wspiera policję.

Służby zatrzymały dwie osoby; mężczyznę i kobietę, która została ranna. Obecnie poszukiwany jest trzeci członek rodziny.

"Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci trzech karabinierów, którzy na służbie w trakcie akcji w Castel d'Azzano" - przekazał włoski minister obrony Guido Crosetto. Kondolencje złożyła również Gwardia Finansowa i Karabinierzy.

Jak przekazały włoskie media, rodzina, w której domu doszło do tragedii była zanana służbom. Rok temu doszło do dwóch podobnych incydentów. Najpierw w październiku, a następnie w listopadzie 2024 roku, rodzeństwo stawiało opór podczas akcji komorniczej.

Wówczas na miejsce wzywano strażaków, karabinierów i lokalną policję. Po mediacjach udało zapobiec się tragedii.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni