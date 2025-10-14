Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała w Świecku 23 tony nielegalnych odpadów. Kierowca skontrolowanego pojazdu nie miał odpowiednich dokumentów do przewożenia tego typu transportu.

Funkcjonariusze skontrolowali samochód ciężarowy na byłym przejściu granicznym w Świecku.

23 tony nielegalnych odpadów. KAS zatrzymała transport z Niemiec

- Z przedstawionych dokumentów i deklaracji w systemie SENT wynikało, że kierowca miał przewozić z Niemiec odpady w postaci papieru i tektury, które miały trafić do jednej z miejscowości w woj. mazowieckim - przekazała rzecznik szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

ZOBACZ: Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą. "Nielegalny biznes Ukraińców"

Okazało się, że po kontroli naczepy, funkcjonariusze stwierdzili rozbieżności pomiędzy dokumentami a stanem faktycznym. Na naczepie zamiast papieru i tektury znajdowały się m.in. plastikowe nakrętki, kartony, worki foliowe, folia aluminiowa i materiały tekstylne.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze stwierdził, że przewożony transport stanowi nielegalny przewóz odpadów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni