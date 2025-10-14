Oszust został zdemaskowany przez Gwardię Finansową w miejscowości Arzignano w prowincji Vicenza w południowej części Włoch.

Udawał niewidomego przez ponad 50 lat

Włoskie służby w ostatnich miesiącach prowadziły wobec 70-latka czynności sprawdzające. Ustalono, że pomimo przyznanej renty z powodu rzekomo całkowitej utraty wzroku, pracował w przydomowym ogrodzie, sprawnie posługując się niebezpiecznymi narzędziami, takimi jak sekator i nożyce do żywopłotów.

ZOBACZ: Były prezydent Francji trafi do więzienia. Podano datę

Oprócz tego został przyłapany podczas samodzielnego robienia zakupów na miejskim targu, gdy samodzielnie wybierał warzywa i owoce oraz płacił gotówką, którą bez problemu odliczał.

Pobrał od państwa ponad milion euro. Odpowie za oszustwo

Funkcjonariusze zawiadomili o tym właściwe urzędy wypłacające zasiłki i miejscową prokuraturę. Według ustaleń, mężczyzna oprócz stałej renty dostawał też dodatek dla opiekuna ze względu na swoją niepełnosprawność.

Przez ponad pięćdziesiąt lat (świadczenia otrzymywał od 1972 roku) oszukał państwo na kwotę przekraczającą milion euro. Na wniosek prokuratury mężczyzna stanie przed sądem oskarżony o oszustwo i nielegalne pobieranie środków z kasy państwa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Trzęsienie ziemi na Filipinach. Służby ewakuują mieszkańców. "To zawsze jest tragedia" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl / PAP