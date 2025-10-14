Paulina Hennig-Kloska w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj na żywo od 19:15

Polska

Bogdan Rymanowski porozmawia w programie "Gość Wydarzeń" z minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską (Polska 2050). Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Polsat News
Paulina Hennig-Kloska gościem programu "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem w programie będzie socjolog polityki Marcin Palade (kanał Marcin Palade Statystycznie).

 

Dawid Kryska / wka / polsatnews.pl
