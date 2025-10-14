Dzień Edukacji Narodowej, który zwyczajowo nazywamy Dniem Nauczyciela, obchodzimy w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. 14 października 1773 roku powołał ją Stanisław August Poniatowski, co przez historyków uznawane jest za jeden z pierwszych na świecie aktów powołania instytucji koordynującej publiczny system edukacji.

Politycy wspominają nauczycieli. Gdyby nie polonistka, Żurek nie byłby prawnikiem

W wyjątkowy sposób Dzień Edukacji Narodowej postanowiła uczcić minister edukacji Barbara Nowacka. Oprócz uroczystych życzeń, udziału w obchodach i wręczenia Medali KEN zdecydowała też nagrać osobisty filmik, w którym wspomina nauczycieli, którzy mieli kluczowy wpływ na jej życie.

- Najwspanialszymi nauczycielami, jakich pamiętam, była moja matematyczka i przez chwilkę wychowawczyni w szkole podstawowej. Genialny wychowawca w klasach trzeciej i czwartej w szkole ponadpodstawowej, prof. Stryjek. Zawdzięczam mu wiele, nie tylko pasję do historii - przekazała minister edukacji. Z kolei do najbardziej wymagających nauczycieli, Nowacka zaliczyła swoje "panie" od chemii, języka angielskiego i języka francuskiego.

- To byli nauczyciele, którzy byli bardzo ważni. Za to wszystko, szanowni państwo, bardzo wam dziękuję – podsumowała szefowa resortu.

Podobny filmik nagrał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szczególną uwagę poświęcił on swojej polonistce, która miała znaczny udział, w tym, że dzisiejszy szef resortu sprawiedliwości rozpoczął studia prawnicze. - Ona jedna we mnie wierzyła. Tylko dzięki jej pracy dostałem się na UJ i zdobyłem wymarzoną pracę. Drodzy nauczyciele, dużo zdrowia i cierpliwości do uczniów - życzył minister sprawiedliwości.

Para prezydencka pozdrawia do nauczycieli. "Dziękujemy wam"

Wszystkich pedagogów pozdrowiła para prezydencka i złożyła im życzenia satysfakcji z rozwoju zawodowego, energii do pracy z uczniami i radości z ich osiągnięć. Karol Nawrocki podkreślił, że to właśnie w polskiej szkole wykuwa się przyszłość całego państwa. - Nie będzie normalnej Polski bez normalnej szkoły, a mogą ją tworzyć tylko dobrzy nauczyciele - powiedział.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty satysfakcji z wykonywanej pracy i samych sukcesów! Dziękujemy Wam! pic.twitter.com/Q1Co2OJVp7 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 14, 2025

Swoje życzenia złożył także były minister edukacji. Przemysław Czarnek odwiedził szkołę w Starej Wsi w gminie Bychawa w województwie lubelskim. "Życzę satysfakcji z pracy, spełnienia zawodowego oraz nieustającej pasji w kształtowaniu przyszłych pokoleń" - przekazał poprzednik Barbary Nowackiej.

