Miłosz Motyka w "Graffiti". Oglądaj od godz. 7:40
Gościem wtorkowego "Graffiti" będzie minister energii Miłosz Motyka. Prowadzący Marcin Fijołek porozmawia z politykiem m.in. o porozumieniu PSL i Lewicy w sprawie związków partnerskich. Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii od godz. 7:40
Miłosz Motyka w "Graffiti"
