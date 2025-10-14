Gościem wtorkowego "Graffiti" będzie minister energii Miłosz Motyka. Prowadzący Marcin Fijołek porozmawia z politykiem m.in. o porozumieniu PSL i Lewicy w sprawie związków partnerskich. Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii od godz. 7:40