Miłosz Motyka w "Graffiti". Oglądaj od godz. 7:40

Polska

Gościem wtorkowego "Graffiti" będzie minister energii Miłosz Motyka. Prowadzący Marcin Fijołek porozmawia z politykiem m.in. o porozumieniu PSL i Lewicy w sprawie związków partnerskich. Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii od godz. 7:40

Miłosz Motyka w "Graffiti". Oglądaj od godz. 7:40
Polsat News
Miłosz Motyka w "Graffiti"

Poprzednie odcinki programu można obejrzeć tutaj.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Leszek Miller o kwalifikacjach Szymona Hołowni: Polityczny uchodźca z własnej partii
jp / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GRAFFITIMARCIN FIJOŁEKMIŁOSZ MOTYKAMINISTERSTWO ENERGIIPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 