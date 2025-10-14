Katastrofa po ulewnych deszczach. Wiele ofiar w Wenezueli

Ludzie zginęli w trzech zawalonych szybach kopalni Quatro Esquinas de Caratal w El Callao, mieście leżącym około 850 kilometrów na południowy wschód od stolicy kraju, Caracas.

Tragedia w Wenezueli. Zawaliła się kopalnia złota

Straż pożarna miasta El Callao przekazała w mediach społecznościowych, że liczbę ofiar ustalono na podstawie informacji zebranych od innych górników. Początkowo media donosiły o co najmniej 11 osobach uwięzionych w zawalonej kopalni. Pierwszym etapem prac służb jest wypompowanie wody ze wszystkich szybów w tym sektorze w celu obniżenia poziomu wody. Następnie ustalona zostanie ostateczna liczba ofiar.

Gospodarka El Callao opiera się na wydobyciu złota. Większość z 30 tys. mieszkańców miasta bezpośrednio lub pośrednio w nim uczestniczy.

ZOBACZ: Katastrofa kolejowa na Słowacji. Zderzyły się dwa pociągi. Nowe informacje o poszkodowanych

Mimo bogactw naturalnych, Wenezuela pogrążona jest w kryzysie gospodarczym i humanitarnym. Wydobycie często odbywa się bez nadzoru i w warunkach zagrażających życiu górników. W 2023 roku w wyniku zawalenia się niezarejestrowanej kopalni w stanie Bolivar zginęło dwanaście osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni