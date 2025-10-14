W ostatnich dniach politycy PiS rozpoczęli akcję podsumowującą dwa lata rządu. W poniedziałek zorganizowali trzy konferencje prasowe przed gmachami resortów finansów, zdrowia oraz rolnictwa, podczas których krytykowali działania koalicji rządzącej w tych obszarach.

We wtorek podobne konferencje odbyły się przed siedzibami ministerstwa edukacji narodowej, ministerstwa obrony narodowej oraz Sądu Apelacyjnego.

Iluminacje na siedzibie premiera. PiS krytykuje rząd

To jednak nie był koniec. Tego samego dnia wieczorem na fasadzie budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiły się iluminacje autorstwa PiS, uderzające w rząd Donalda Tuska.

Na jednej z nich pojawił się pęknięte serce z podpisem "rozczarowanie". Było to nawiązanie do logo Koalicji Obywatelskiej, które było chętnie wykorzystywane przez polityków w kampanii wyborczej.

Co za niespodzianka na #2lataChaosu 😉 Ciekawa iluminacja na budynku KPRM. Co sądzicie? pic.twitter.com/KXsvay2fVn — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 14, 2025

Na kolejnej iluminacji widniał jacht z podpisem KPO. To z kolei oczywiste nawiązanie do sprawy wydawania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

Na innym obrazku przedstawiono natomiast czterech polityków kojarzonych z obozem rządzącym (Romana Giertycha, Tomasza Grodzkiego, Stanisława Gawłowskiego i Sławomira Nowaka) z podpisem "jest lepiej".

