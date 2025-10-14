Wstępna prognoza na zimę 2025/2026 wskazuje na duże prawdopodobieństwo nadejścia chłodu w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych, Kanady i częściowo również w Europie - przekazał portal Severe Weather Europe. Jak dodano, globalny system pogodowy, napędzany przez niektóre ze zjawisk, zdaje się zmierzać w kierunku powrotu mroźniejszej, a więc "tradycyjnej" zimy.

Wir polarny. Tegoroczna zima będzie znacznie chłodniejsza

Specjaliści portalu zwracają uwagę na jedno z takich zjawisk: wir polarny, który w tym roku zachowuje się nieco inaczej. Mimo połowy października jest on słaby - aktualnie prędkość wiatru, na podstawie której szacuje się jego siłę, wynosi ok. 10-12 metrów na sekundę. Tymczasem powinna już sięgać 18-20 m/s.

ZOBACZ: Uderzenie zimna. IMGW zapowiada pierwsze przymrozki tej jesieni

Ponadto eksperci przekazali, że w grudniu struktura wiru może być osłabiona. W styczniu nastąpić ma chwilowe wzmocnienie, a prędkość wiatru w obrębie wiru osiągnie wartości zbliżone do normy. Jednak pod koniec zimy przewiduje się ponowne osłabienie tego zjawiska. Może to zwiększyć prawdopodobieństwo występowania chłodniejszej i bardziej śnieżnej pogody na półkuli północnej.

Potwierdzają to również pierwsze sezonowe prognozy pogody. Z informacji IMGW wynika, że od listopada do lutego w Polsce dominować mają temperatury mieszczące się w granicach normy termicznej.

Czym jest prognoza analogowa?

Prognoza, którą opisał Severe Weather Europe, należy do tzw. analogowych. Jest to metoda statystyczna, która przewiduje przyszłe wzorce pogodowe poprzez identyfikację sytuacji pogodowych z przeszłości, zbliżonych do obecnych warunków.

Podstawowym założeniem jest to, że podobne warunki atmosferyczne w przeszłości skutkowały podobnymi wynikami pogodowymi, a zatem historia może dostarczyć wskazówek dotyczących przyszłych warunków. Prognozowanie analogowe jest możliwe dzięki dostępowi do historycznych danych pogodowych. Obecnie wysokiej jakości dane pogodowe sięgają co najmniej 1950 roku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni