We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski zapytał minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę, czy poproszona przez premiera zgodziłaby się objąć funkcję wicepremiera w rządzie, gdyby premier Donald Tusk nie zgodził się, aby objęła ją rekomendowana przez Polskę 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

- Nigdy wbrew rekomendacji partii. Jeżeli taka rekomendacja by miała miejsce, to wtedy oczywiście stanęłabym na wysokości zadania - odpowiedziała Hennig-Kloska, podkreślając, że pozostaje lojalna wobec swojego ugrupowania.

Przypomniała, że obecnie Polska 2050 zarekomendowała już na tę funkcję szefową resortu funduszy i rozwoju regionalnego. - Nie wiem, co by się musiało stać, żeby rekomendacja uległa zmianie. Na dzisiaj absolutnie nie rozmawiamy o tym wewnątrz klubu, więc nie ma tematu - zaznaczyła.

"Myślę, że mogą się dogadać"

Hennig-Kloska nie zgodziła się również z tym, że premier ociąga się w kwestii wyboru wicepremiera. Jak przekazała zgodnie z umową, ma to nastąpić w momencie, gdy fotel marszałka Sejmu po Szymonie Hołowni przejmie Włodzimierz Czarzasty.

- Wierzę, że ta sprawa zostanie załatwiona tak, jak było to ustalone w trakcie ostatnich konsultacji przy okazji rekonstrukcji rządu. Tam było wyraźnie wskazane, że Polska 2050 będzie miała funkcję wicepremiera i wicemarszałka - zaznaczyła.

Stwierdziła również, że ta kwestia nie powinna wyjść poza wewnętrzne rozmowy koalicjantów. - Ja przede wszystkim oczekuję, żeby wcześniejsze ustalenia, również te ustne, zostały dowiezione. Natomiast absolutnie te sprawy powinny być kuluarowo omówione między liderami - powiedziała.

- To nie jest absolutnie opowieść o jakichś stołkach, ale raczej o tym, żeby skutecznie realizować swoją agendę na poziomie koalicji i żeby sprawy koalicji załatwiać wewnątrz rządu, a nie na zewnątrz - dodała.

Wiceszefowa Polski 2050 została również zapytana, o doniesienia o tym, że Hołownia postawił Tuskowi ultimatum w sprawie tego, że wicepremierem ma zostać Pełczyńska-Nałęcz. - Myślę, że mogą się dogadać - oceniła.

"Nie dla Pełczyńskiej-Nałęcz". Zakulisowe rozgrywki w koalicji rządzącej

Zakulisowe rozgrywki między koalicjantami w sprawie wicepremiera były ostatnio jednym z tematów w "Politycznym WF-ie". Marcin Fijołek przypomniał, że między Pełczyńską-Nałęcz a Tuskiem na posiedzeniach rządu zgrzytów nie brakuje. - Ultimatum Hołowni sprawia, że premier musi się "usztywnić" - ocenił.

Twórcy podcastu wyobrażają sobie scenariusz, zgodnie z którym - jeśli sprawa pozostania w obozie władzy lub jego opuszczenia stanie na ostrzu noża - część parlamentarzystów będących dziś przy Hołowni mogłaby opuścić szeregi tej formacji i dołączyć do innej, nadal sprawującej rządy.

- Wygląda to tak, jakby Hołownia podał na tacy Tuskowi cały swój klub, ale powiedział: "Nie, nie, nie możesz tego ruszać" - uznał Piotr Witwicki, a Marcin Fijołek, nawiązując do swoich informacji z sejmowych kuluarów, wyjaśnił, jak mógłby wyglądać pewien "sprytny manewr" zastosowany przez premiera: - Będzie stanowisko wicepremiera dla Polski 2050, ale nie dla Pełczyńskiej-Nałęcz - skwitował.

