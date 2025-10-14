Grzegorz Braun stanie przed sądem. Wyznaczono datę pierwszej rozprawy

Polska

Proces Grzegorza Brauna rozpocznie się 8 grudnia - zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe. Chodzi m.in. o zgaszenia przez obecnego europosła świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku. Na polityku ciąży łącznie siedem zarzutów. Jego pełnomocnik zapowiedział, że Braun stawi się na pierwszej rozprawie.

Grzegorz Braun stanie przed sądem w związku ze zgaszeniem świec chanukowych w Sejmie w 2023 roku

Na 8 grudnia na godz. 9 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe wyznaczył we wtorek początek procesu obecnego europosła Grzegorza Brauna w sprawie dotyczącej m.in. zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku.

 

O terminie rozpoczęcia procesu poinformowały dziennikarzy w sądzie strony tej sprawy - prokurator oraz obrona - po zakończeniu niejawnego tzw. posiedzenia organizacyjnego w tej sprawie.

- Wtorkowe posiedzenie miało charakter czysto techniczny, głównie służyło ustaleniu terminów rozpraw, których będzie sporo, sięgają marca przyszłego roku - poinformował obrońca Brauna mec. Krzysztof Łopatowski. Jak zapewnił, oskarżony europoseł będzie na rozprawie 8 grudnia.

 

ZOBACZ: Wniosek do PE ws. Grzegorza Brauna. "Mnie to ani ziębi, ani grzeje"

 

Prokuratura informowała latem, że zarzuty dotyczą m.in. "zgaszenia przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanuki, czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu". Podczas zdarzenia doszło do naruszeniu nietykalności cielesnej jednej z obecnych na miejscu osób.

Na Grzegorzu Braunie ciąży siedem zarzutów

Oskarżenie dotyczy także zajść w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 roku i w Niemieckim Instytucie Historycznym w 2023 roku oraz uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie w 2023 roku. Łącznie sprawa obejmuje siedem czynów zarzucanych Braunowi.

 

W Niemieckim Instytucie Historycznym polityk uszkodził mienie i zablokował wykład prof. Jana Grabowskiego o Holokauście. Z kolei w krakowskim sądzie Braun wyniósł ustawioną tam przez sędziów choinkę, po czym wrzucił ją do kosza.

 

ZOBACZ: "Skandaliczna, kłamliwa". BBN reaguje na wypowiedź Sterczewskiego w PN

 

Do wydarzeń w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie doszło w czasie pandemii. Braun wszedł do szpitala z grupą osób, spośród których nikt nie miał maseczki, a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i zaatakował jej dyrektora Łukasza Szumowskiego. W ocenie prokuratora polityk naruszył jego nietykalność cielesną, stosując przemoc fizyczną w postaci szarpania go za ramię i odzież. Dodatkowo Braun zmusił dyrektora do pozostania na miejscu zdarzenia, poprzez blokowanie przejścia. Zarzucono mu również znieważenie dyrektora.

 

Akt oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do praskiego sądu rejonowego w lipcu. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe jest właściwy do rozpoznania tej sprawy, bo pierwsze czyny z aktu oskarżenia, czyli zajścia w Narodowym Instytucie Kardiologii, zostały przez oskarżonego popełnione na terenie, który swoim zasięgiem obejmuje właśnie sąd praski. 

 

Marta Stępień / polsatnews.pl / PAP
