Goście programu "Debaty Gozdyry" rozmawiali o sędzim Jarosławie Dudziczu, który pojawił się na sobotniej manifestacji organizowanej przez PiS. Sędzia został wcześniej nominowany do Sądu Najwyższego.

- On nie trafił do Sądu Najwyższego, bo jeszcze pan prezydent go nie powołał - powiedziała szefowa KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati spytał wówczas, czy jest taki wniosek. Pawełczyk-Woicka potwierdziła.

Sędzia Dudzicz na manifestacji PiS. Przyznał się do udziału w aferze hejterskiej

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra zapytała, czym Rada się kierowała przy nominacji sędziego do Sądu Najwyższego.

- Pani nie wie, jak go opiniowałam - odpowiedziała szefowa KRS. - Ja tutaj reprezentuje całą radę, natomiast uważam, że merytoryką się kierowałam, bo go znałam trochę z czteroletniej pracy, w momencie jak się zgłosił nie był członkiem rady - dodała.

Gozdyra dopytała, czy udział sędziego w tzw. aferze hejterskiej nie przeszkodą.

- Pani redaktor, czy ja tutaj przyszłam, żeby odpowiadać na pytania, co do sędziego Dudzicza? Ja nawet nie wiem, czy te wpisy były jego - odpowiedziała.

WIDEO: "Gdzie nieskazitelny charakter?" Gorąca dyskusja o nominacji Dudzicza do SN

Na uwagę, że sędzia się do nich przyznał, Pawełczyk-Woicka odparła, że nie wie, czy one były "aż tak hejterskie". - Ale merytorycznie gwarantuje, że Dudzicz się nadaje do SN - powiedziała.

Wówczas głos zabrał Rosati. - Ja się zapytam, jako obywatel: a gdzie jest nieskazitelny charakter? Są też pewne miary, którymi trzeba się kierować - wyraził wątpliwość prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

- To prezydent będzie oceniał - odpowiedziała szefowa KRS. - Wie pan, ja bym podała inne przykłady, z wcześniejszej rady, ale tego nie robię - dodała, zwracając się do Rosatiego.

Kim jest sędzia Jarosław Dudzicz?

Sędzia Jarosław Dudzicz jest byłym członkiem KRS. W okresie rządów Zjednoczonej Prawicy Dudzicz awansował do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Po zmianie władzy został odwołany przez byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Wciąż jednak pełni funkcję zastępcy rzecznika przy SO w Gorzowie Wielkopolskim. Powołał go na to stanowisko były główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab.



W sierpniu ubiegłego roku KRS nominowała Dudzicza na sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego. Za kadencji Andrzeja Dudy Dudzicz nie został powołany na sędziego SN. Decyzję ma podjąć Karol Nawrocki.

