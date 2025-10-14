Franciszek Sterczewski przeprasza za swoje słowa. "Dotyczyły ogólnie sytuacji na granicy"

Franciszek Sterczewski przeprosił, zwracając się do szefa MON, za swoją wypowiedź z programu "Polityczny WF z gościem". Poseł KO uznał, iż jego słowa o śmierci sierż. Mateusza Sitka na granicy polsko-białoruskiej nie dotyczyły "tego konkretnego przypadku, ale ogólnie sytuacji". Wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz apelował, by poseł KO wycofał się ze słów, jakie padły na antenie Polsat News.

Poseł KO Franciszek Sterczewski przeprasza szefa MON

Franciszek Sterczewski przeprosił Władysława Kosiniaka-Kamysza za swoją wypowiedź w programie "Polityczny WF z gościem". Poseł KO powiedział na antenie Polsat News, że nie doszłoby do śmierci sierż. Mateusza Sitka na granicy polsko-białoruskiej, "gdyby były tam procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty".

Franciszek Sterczewski reaguje na apel szefa MON. Padły przeprosiny

W reakcji szef MON apelował do posła o przeprosiny i wycofanie się z tych słów. "Przepraszam, moja wypowiedź nie dotyczyła tego konkretnego przypadku, ale ogólnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej" - napisał Sterczewski na platformie X.

 

ZOBACZ: Głośne słowa posła Sterczewskiego o śmierci żołnierza. Szef MON: Oczekuję przeprosin

 

Jak dodał, "nikt nie podważa okoliczności tej tragedii, ale granica będzie szczelna i bezpieczna dla wszystkich, dopiero jak będą na niej przestrzegane prawa człowieka".

 

 

Artykuł jest aktualizowany.

 

