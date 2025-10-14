Franciszek Sterczewski przeprosił Władysława Kosiniaka-Kamysza za swoją wypowiedź w programie "Polityczny WF z gościem". Poseł KO powiedział na antenie Polsat News, że nie doszłoby do śmierci sierż. Mateusza Sitka na granicy polsko-białoruskiej, "gdyby były tam procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty".

Franciszek Sterczewski reaguje na apel szefa MON. Padły przeprosiny

W reakcji szef MON apelował do posła o przeprosiny i wycofanie się z tych słów. "Przepraszam, moja wypowiedź nie dotyczyła tego konkretnego przypadku, ale ogólnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej" - napisał Sterczewski na platformie X.

Jak dodał, "nikt nie podważa okoliczności tej tragedii, ale granica będzie szczelna i bezpieczna dla wszystkich, dopiero jak będą na niej przestrzegane prawa człowieka".

.@KosiniakKamysz przepraszam, moja wypowiedź nie dotyczyła tego konkretnego przypadku ale ogólnie sytuacji na granicy PL-BY. Nikt nie podważa okoliczności tej tragedii ale granica będzie szczelna i bezpieczna dla wszystkich dopiero jak będą na niej przestrzegane prawa człowieka. https://t.co/D948JFvBNp — Franek Sterczewski (@f_sterczewski) October 14, 2025

Artykuł jest aktualizowany.

