Linie lotnicze Finnair poinformowały, że zaplanowane na poniedziałkowy wieczór oraz wtorek niektóre rejsy samolotami typu Airbus zostały odwołane z powodu niezgodnego z zaleceniem producenta wypraniem pokrowców foteli pasażerskich. Łącznie odwołano około 40 lotów.

- Pokrowce foteli zostały poddane praniu wodnemu, a czynność ta była wykonywana od dłuższego czasu, jednak producent tkaniny poinformował, że wpływ takiej metody czyszczenia na ochronę przeciwpożarową nie został odpowiednio zweryfikowany - przekazał fiński przewoźnik.

Finlandia. Finnair odwołał ok. 40 lotów. Powodem niewłaściwe czyszczenie foteli

Odwołane loty dotyczą około 5 tys. pasażerów, którzy mieli podróżować zawieszonymi ośmioma samolotami Airbus A320, w tym m.in. do Paryża, Brukseli i Rzymu, a także do Warszawy i Krakowa. Finnair wyraził ubolewanie z powodu "niefortunnej sytuacji", zaznaczając jednak, że możliwe są kolejne odwołane loty.

W poniedziałek w Finlandii rozpoczął się też tradycyjny tydzień szkolnych ferii jesiennych, co ogranicza znalezienie lotów alternatywnych dla poszkodowanych pasażerów.

W tym roku Finnair - głównie z powodu trwających okresowo przez kilka miesięcy licznych strajków personelu pokładowego i naziemnego, skutkujących odwołaniem setek lotów - został uznany przez niemiecki serwis Flightright za najgorszą linię lotniczą w Europie.

