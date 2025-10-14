Na okładce magazynu "Time" wykorzystano fotografię przedstawiającą Donalda Trumpa uchwyconego od dołu, spoglądającego w górę i oświetlonego intensywnym światłem. Towarzyszy jej nagłówek "Jego triumf", nawiązujący do podpisanego przez prezydenta porozumienia w sprawie Gazy.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Donald Trump oburzony okładką w "Time". "Najgorsze zdjęcie w historii"

Choć sam artykuł utrzymany był w pozytywnym tonie, amerykański przywódca ostro skrytykował decyzję redakcji dotyczącą wyboru zdjęcia. We wtorkowym wpisie na platformie Truth Social określił je jako "najgorsze zdjęcie w historii". "Zniknęły moje włosy, a na czubku głowy unosiło się coś, co wyglądało jak bardzo mała korona. Naprawdę dziwne!" - skomentował.

Zasugerował również, że niekorzystne ujęcie mogło zostać wybrane celowo. "Nigdy nie lubiłem robić zdjęć spod kąta, ale to jest bardzo złe zdjęcie i zasługuje na to, by je zwrócić. Co oni robią i dlaczego?" - dodał.

Okładka magazynu "Time" została opublikowana w poniedziałek, w dniu wizyty Trumpa w Izraelu. Prezydent spotkał się tam z rodzinami uwolnionych zakładników oraz wygłosił przemówienie w izraelskim parlamencie. Następnie udał się do Szarm el-Szejk, gdzie wspólnie z mediatorami z Egiptu, Kataru i Turcji podpisał plan pokojowy dla Strefy Gazy.

"Sztandarowe osiągnięcie". Magazyn "Time" chwali Trumpa

W artykule redakcja magazynu "Time" podkreśliła, że zawarte przez administrację Trumpa porozumienie pokojowe to "sztandarowe osiągnięcie jego drugiej kadencji" i "strategiczny punkt zwrotny" dla Bliskiego Wschodu.

Umowa obejmuje pierwszą fazę porozumienia między Izraelem a Hamasem, która doprowadziła do uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników przetrzymywanych w Gazie oraz około 2 tys. palestyńskich więźniów z izraelskich więzień.

Trump ma długą i burzliwą historię relacji z magazynem "Time". Był wielokrotnie przedstawiany na jego okładkach - często w kontrowersyjny sposób - ale także dwukrotnie otrzymał tytuł Człowieka Roku. Wyróżnienie to jest tradycyjnie przyznawane nowo wybranym liderom Stanów Zjednoczonych.

