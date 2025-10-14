Donald Trump oburzony okładką "Time". "Najgorsze zdjęcie w historii"

Świat

Prezydent Donald Trump ostro skrytykował magazyn "Time" za umieszczenie na okładce - jak sam to określił - "najgorszego zdjęcia w historii". Choć redakcja określiła wynegocjowane przez niego porozumienie pokojowe w Strefie Gazy mianem "triumfu", amerykański przywódca zasugerował, iż dobór fotografii celowo umniejsza jego osiągnięcia.

Donald Trump oburzony okładką "Time". "Najgorsze zdjęcie w historii"
PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL
Donald Trump skrytykował zdjęcie z okładki "Time" jako "najgorsze w historii"

Na okładce magazynu "Time" wykorzystano fotografię przedstawiającą Donalda Trumpa uchwyconego od dołu, spoglądającego w górę i oświetlonego intensywnym światłem. Towarzyszy jej nagłówek "Jego triumf", nawiązujący do podpisanego przez prezydenta porozumienia w sprawie Gazy

 

Donald Trump oburzony okładką w "Time". "Najgorsze zdjęcie w historii"

Choć sam artykuł utrzymany był w pozytywnym tonie, amerykański przywódca ostro skrytykował decyzję redakcji dotyczącą wyboru zdjęcia. We wtorkowym wpisie na platformie Truth Social określił je jako "najgorsze zdjęcie w historii". "Zniknęły moje włosy, a na czubku głowy unosiło się coś, co wyglądało jak bardzo mała korona. Naprawdę dziwne!" - skomentował.

 

Zasugerował również, że niekorzystne ujęcie mogło zostać wybrane celowo. "Nigdy nie lubiłem robić zdjęć spod kąta, ale to jest bardzo złe zdjęcie i zasługuje na to, by je zwrócić. Co oni robią i dlaczego?" - dodał.

 

Okładka magazynu "Time" została opublikowana w poniedziałek, w dniu wizyty Trumpa w Izraelu. Prezydent spotkał się tam z rodzinami uwolnionych zakładników oraz wygłosił przemówienie w izraelskim parlamencie. Następnie udał się do Szarm el-Szejk, gdzie wspólnie z mediatorami z Egiptu, Kataru i Turcji podpisał plan pokojowy dla Strefy Gazy.

"Sztandarowe osiągnięcie". Magazyn "Time" chwali Trumpa

W artykule redakcja magazynu "Time" podkreśliła, że zawarte przez administrację Trumpa porozumienie pokojowe to "sztandarowe osiągnięcie jego drugiej kadencji" i "strategiczny punkt zwrotny" dla Bliskiego Wschodu.

 

ZOBACZ: Przemówienie Trumpa nagle przerwane. Błyskawiczna interwencja

 

Umowa obejmuje pierwszą fazę porozumienia między Izraelem a Hamasem, która doprowadziła do uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników przetrzymywanych w Gazie oraz około 2 tys. palestyńskich więźniów z izraelskich więzień.

 

Trump ma długą i burzliwą historię relacji z magazynem "Time". Był wielokrotnie przedstawiany na jego okładkach - często w kontrowersyjny sposób - ale także dwukrotnie otrzymał tytuł Człowieka Roku. Wyróżnienie to jest tradycyjnie przyznawane nowo wybranym liderom Stanów Zjednoczonych.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Euforia w Izraelu. Co oznacza podpisanie porozumienia?
Agata Sucharska / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DONALD TRUMPMAGAZYN TIMEOKŁADKAPOROZUMIENIE GAZASTREFA GAZYŚWIATZDJĘCIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 