Związek Zawodowy Operatorów Numerów Alarmowych poinformował, że obywatele potrzebujący pomocy mają problem z dodzwonieniem się na numery alarmowe 112 i 999.

Niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych - zaznaczył Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych

Informacje o trudnościach potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. - Mamy usterkę numeru 112. Szukamy jej przyczyny. Na ten moment nie możemy powiedzieć, czy to długotrwała usterka, która będzie wymagała większej naprawy, czy coś chwilowego - mówiła Wirtualnej Polsce.

Więcej informacji wkrótce

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni