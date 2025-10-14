Awaria numeru alarmowego. "Są problemy z dodzwonieniem się"
Są problemy z dodzwonieniem się na numery 112 i 999 – poinformował Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych. Pierwsze zgłoszenie o problemach pojawiło się po godz. 8. Trudności występują również przy próbie połączenia z telefonów komórkowych niektórych sieci.
Związek Zawodowy Operatorów Numerów Alarmowych poinformował, że obywatele potrzebujący pomocy mają problem z dodzwonieniem się na numery alarmowe 112 i 999.
Niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych - zaznaczył Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych
Informacje o trudnościach potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. - Mamy usterkę numeru 112. Szukamy jej przyczyny. Na ten moment nie możemy powiedzieć, czy to długotrwała usterka, która będzie wymagała większej naprawy, czy coś chwilowego - mówiła Wirtualnej Polsce.
Więcej informacji wkrótce
