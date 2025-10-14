200 km/h na liczniku Mejzy. Hołownia tłumaczy, co czeka posła

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza został zatrzymany za jazdę samochodem z prędkością ponad 200 km/h, następnie odmówił przyjęcia mandatu i zasłonił się immunitetem.

"Niejaki Mejza pędził 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu. Bo przecież jest posłem… posłem PiS. Nie odpuścimy. Policja zrobiła swoje. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd" - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Mejza pędził 200 km/h". Hołownia nie wyklucza uchylenia immunitetu

Aby pociągnąć posła do odpowiedzialności, policja może wystąpić do marszałka Sejmu za pośrednictwem prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu i ukaranie posła za przekroczenie prędkości.

- Nie mam oficjalnej informacji w tej sprawie. Jeżeli rzeczywiście policja udokumentowała przekroczenie prędkości, tak znaczne i stanowiące w oczywisty sposób zagrożenie dla zdrowia i życia innych obywateli, to należy ponieść konsekwencje - powiedział dziennikarzom Szymon Hołownia.

Lider Polski 2025 dodał, że będzie chciał jak najszybciej rozpocząć procedowanie wniosku o uchylenie immunitetu posła Mejzy. Wyjaśnił, że musi w tej sprawie wpłynąć pismo z policji do właściwej komisji, a ta musi przygotować sprawozdanie.

- Oceniałbym przebieg tego procesu na listopad - stwierdził.

