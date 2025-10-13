Tusk komentuje zachowanie kibiców. "Mam słabość do tego hasła"

W niedzielę polscy piłkarze rozegrali kolejne spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świat, a ich rywalem była reprezentacja Litwy.

Na wyjazdowe spotkanie do Kowna wybrał się także premier Donald Tusk, który zasiadł w loży honorowej obok szefowej tamtejszego rządu Ingi Ruginiene.

Kibice uderzyli w premiera. Donald Tusk odpowiedział

Dużo działo nie tylko na murawie, gdzie już w 15. minucie bezpośrednio z rzutu rożnego bramkę zdobył Sebastian Szymański. Na trybunach polscy kibice, oprócz wspierania zawodników, zajmowali się też uderzaniem m.in. w Tuska. Padały niecenzuralne hasła, wywieszono też baner z napisem - "nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski".

- Donald, matole, twój rząd obalą kibole - skandowali fani z Polski. Zachowanie kibiców chętnie komentowali politycy PiS.

"Kibice przywitali D. Tuska na meczu w Kownie" - napisał Michał Dworczyk.

Kibice przywitali D. Tuska na meczu w Kownie… pic.twitter.com/5dV2wRNPGK — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) October 12, 2025

W poniedziałek do zachowania kibiców odniósł się sam premier. "Pisowcy pytają, czy tłumaczyłem litewskiej pani premier wszystkie okrzyki z trybun. 'Donald matole…' przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła - zawsze, kiedy je skandują, wygrywam wybory" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

W dalszej części wpisu Tusk zaznaczył, że nie tłumaczył wulgarnych haseł uderzających m.in. w Izrael oraz policję.

Pisowcy pytają, czy tłumaczyłem litewskiej pani premier wszystkie okrzyki z trybun. “Donald matole…”przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła - zawsze, kiedy je skandują, wygrywam wybory. Nie tłumaczyłem haseł: “jazda z kur**mi”, “je**ć Izrael”, “policja je**na będzie” itp. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 13, 2025

Kowno. Mecz Polska - Litwa. Wynik

Polska wygrała z Litwą 2:0 w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Kownie. W pierwszej połowie bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył Sebastian Szymański, a po przerwie wynik ustalił głową Robert Lewandowski.

Zwycięstwo Holandii nad Finlandią 4:0 sprawiło, że piłkarze "Suomi" praktycznie odpadli z walki o zajmowane obecnie przez Polskę drugie miejsce w grupie, premiowane grą w barażach o awans do mundialu.

Natomiast "Pomarańczowi" bardzo przybliżyli się do pierwszego, dającego bezpośrednią przepustkę na mundial.

Wiele wskazuje na to, że reprezentacja prowadzona przez Jana Urbana pozostanie do końca druga w tabeli, ale i tak ma o co grać w ostatnich meczach grupy G. Istnieje bowiem realna szansa na rozstawienie w pierwszym koszyku przed barażami i w konsekwencji korzystniejsze losowanie.

Na trybunach stadionu w Kownie pojawiła się liczna, kilkutysięczna grupa polskich kibiców, co już wcześniej zapowiadał PZPN, dziękując litewskiej federacji za dodatkową pulę biletów.

