Znamy uczestników III etapu Konkursu Chopinowskiego. Spośród 84 utalentowanych pianistów z całego świata, w prestiżowym przeglądzie popularyzującym twórczość Fryderyka Chopina zostało już tylko 20 muzyków - w tym trzech reprezentantów Polski.

W niedzielny wieczór jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona wytypowało 20 pianistów z ośmiu krajów, którzy wezmą udział w przedostatnim, III etapie XIX Konkursu Chopinowskiego. W walce o główną nagrodę wezmą udział także Polacy - do kolejnej rundy zakwalifikowali się Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz.

XIX Konkurs Chopinowski. Znamy uczestników III etapu

Najbardziej prestiżowy konkurs pianistyczny na świecie wielkimi krokami zbliża się do finału. Dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Artur Szklener odczytał nazwiska pianistów zakwalifikowanych do III etapu, który odbędzie się w dniach 14-16 października.

W tym gronie znalazło się trzech Polaków: Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. W 2021 r. do III etapu konkursu awansowało sześciu pianistów z Polski, a w 2015 r. - podobnie jak tym razem - trzech.

ZOBACZ: Dźwięki Chopina w Sejmie. Posłanka zaskoczyła wszystkich. "Kilka taktów"

W tym roku w III etapie wystąpią również: Kevin Chen (Kanada), Yang (Jack) Gao (Chiny), Eric Guo (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Hyo Lee (Korea Południowa), Hyuk Lee (Korea Południowa), Tianyou Li (Chiny), Xiaoxuan Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Tomoharu Ushida (Japonia), Zitong Wang (Chiny), Yifan Wu (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Artyści zaprezentują około godzinne recitale obejmujące wykonanie wybranej sonaty, cyklu mazurków oraz inne, wybrane przez siebie kompozycje Fryderyka Chopina.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Najlepsi światowi pianiści w Warszawie. Bilety wciąż dostępne

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów muzyki klasycznej na świecie. Przegląd odbywa się w Warszawie co pięć lat, a w repertuarze pianistów znajdują się wyłącznie kompozycje Fryderyka Chopina.

Tegoroczna edycja Konkursu Chopinowskiego trwa od 2 do 23 października. Spośród 84 muzyków, do wielkiego finału zakwalifikuje się zaledwie dziesięć osób. Jury wybierze wówczas sześcioro najlepszych, którzy otrzymają nagrody finansowe od 20 (VI miejsce) do 60 tysięcy euro (I miejsce). Pozostali finaliści otrzymają po 8 tys. euro.

ZOBACZ: Złote Lwy przyznane! Poznaliśmy laureatów 50. FPFF w Gdyni

Przesłuchania pianistów odbywają się w warszawskiej Filharmonii Narodowej. W związku z ogromną popularnością, jaką od lat cieszy się muzyczny konkurs, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ostrzega jednocześnie przed rosnącą liczbą nielegalnych ofert sprzedaży biletów i wejściówek na poszczególne etapy.

Organizatorzy apelują o zakup biletów za pośrednictwem oficjalnych źródeł, nieudostępnianie zdjęć ani skanów biletów w sieci oraz unikanie zakupu od osób prywatnych.

Wielki finał XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina jest zaplanowany na 18-20 października.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni