Do tragicznego zdarzenia doszło w prowincji Limpopo w północnej części Republiki Południowej Afryki. Autobus wypadł z drogi na stromym górskim odcinku trasy i spadł ze zbocza. Lokalne władze poinformowały o śmierci co najmniej 42 osób.

Do wypadku doszło na autostradzie N1 w pobliżu miejscowości Louis Trichardt, około 400 km od Pretorii. Według władz Limpopo w pojeździe znajdowali się prawdopodobnie obywatele Zimbabwe i Malawi, którzy wracali do swoich krajów.

Tragiczny wypadek autobusu w RPA. 42 osoby nie żyją

Jak przekazały władze prowincji, autobus wypadł z drogi na stromym górskim odcinku trasy i spadł ze zbocza. Zdjęcia opublikowane przez służby pokazują autobus leżący do góry kołami w przydrożnym wąwozie. Akcja ratownicza trwała do późnych godzin wieczornych, wielu rannych przewieziono do szpitali.

Rzecznik południowoafrykańskiego zarządcy dróg RTMC Simon Zwane powiedział portalowi News24, że trwa weryfikacja liczby ofiar i rannych. Do tej pory ustalono, że śmierć poniosły 42 osoby - siedmioro dzieci dzieci (w tym dziesięciomiesięczne niemowlę), siedemnastu dorosłych mężczyzn i osiemnaście dorosłych kobiet.

Premier RPA Prophi Ramathuba ma przybyć na miejsce tragedii, aby spotkać się z pracującymi tam służbami.

"To druzgocąca tragedia. Utrata tak wielu istnień ludzkich w jednym wypadku jest niewysłowionym bólem. W imieniu władz prowincji Limpopo składamy kondolencje rodzinom ofiar. Życzymy pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim ocalałym. Nasze myśli i modlitwy są z nimi w tym trudnym czasie" - przekazała, cytowana przez African News Agency.

Trwa dochodzenie mające ustalić przyczynę wypadku.

