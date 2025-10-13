Do tragicznego wypadku doszło we wsi Winda w powiecie kętrzyńskim (woj. warmińsko-mazurskie). W pożarze domu zginęły dwie osoby - trzynastoletnia dziewczynka i sześćdziesięcioletni mężczyzna. Ofiary przebywały w tym samym mieszkaniu.

Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. We wsi Winda zapalił się wielorodzinny budynek, w którym mieszkały cztery rodziny.

Pożar we wsi Winda. Dwie osoby nie żyją

Dziesięć osób ewakuowało się z płonącego domu. Strażacy prowadzili poszukiwania dwóch osób, będących w momencie pożaru na piętrze budynku. Dotarcie do nich było utrudnione z powodu spalonych drewnianych schodów, prowadzących do mieszkania, w którym przebywali.

13-latki i 60-latka nie udało się uratować. Na razie nie wiadomo, czy ofiary były spokrewnione.

Trwa akcja strażaków, którzy dogaszają pożar. Po zakończeniu czynności, zaczną pracować policjanci, zbierający dowody i ustalający przyczyny tragedii.

