Używanie kasztanów do prania to nie tylko ciekawy sposób na czyste ubrania, ale i realne oszczędności. Nie trzeba kupować drogich detergentów, a sam proces nie obciąża środowiska. W przeciwieństwie do syntetycznych środków, kasztany nie zanieczyszczają wody, a także są całkowicie biodegradowalne. To też prosty sposób, aby zadbać o domowy budżet.

Jak działają kasztany w praniu?

Kasztany zawierają sapoiny, które w kontakcie z wodą tworzą delikatną pianę usuwając brud i tłuszcz z tkanin. Działają łagodnie, nie niszczą kolorów i nie podrażniają skóry, dlatego są szczególnie polecane osobom z alergiami i wrażliwą cerą.

ZOBACZ: Ozdobny kwiat ma ukryte właściwości. Pomaga przy przeziębieniu i skraca czas choroby

Co więcej, pranie z dodatkiem kasztanów jest bezwonne, można więc dodać kilka kropli naturalnego olejku eterycznego, aby nadać ubraniom przyjemny zapach.

Jak przygotować domowy detergent z kasztanów?

Stworzenie naturalnego detergentu do prania jest zaskakująco proste i nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi. Wystarczy poświęcić trochę czasu oraz wykorzystać kilka jesiennych owoców, aby uzyskać skuteczny, ekologiczny środek do prania.

Zebrane kasztany należy dokładnie oczyścić z zabrudzeń i opłukać pod bieżącą wodą

Następnie warto je lekko rozbić (np. młotkiem lub tłuczkiem), aby łatwiej wydobyć miękki miąższ ze środka

Oczyszczone części należy pokroić i rozdrobnić w blenderze na mniejsze kawałki

Tak przygotowane elementy trzeba wysuszyć, najlepiej w lekko uchylonym piekarniku lub na ciepłym parapecie, suszenie trwa do momentu, aż kasztany staną się kruche

Po wysuszeniu należy je ponownie zmielić na drobny

ZOBACZ: Skuteczny "lek" na starość. Niesamowite odkrycie po śmierci 117-latki

Podczas prania wystarczy wsypać około czterech łyżek proszku, zalać go filiżanką wrzątku, a po minucie przecedzić i wlać do przegródki na detergent w pralce. Taka ilość wystarcza na około 2 kg prania. Warto pamiętać, że uzyskany płyn zachowuje swoje właściwości tylko przez kilka dni, dlatego najlepiej przygotować go bezpośrednio przed użyciem.

Jak przechowywać kasztany?

Dobrze wysuszone kasztany warto przechowywać w papierowej torbie lub słoiku, w suchym i chłodnym miejscu, dzięki temu zachowają swoje właściwości przez całą zimę. Nadmiar proszku można też wykorzystać do mycia podłóg, wystarczy jedna łyżka dodana do wiadra wody, aby skutecznie usunąć zabrudzenia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Burza po słowach Angeli Merkel. "Groźniejsza od rosyjskich dronów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl