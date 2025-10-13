Robert Bąkiewicz przemawiał podczas wiecu zorganizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość, otoczony przez członków tzw. Ruchu Obrony Granic, którzy trzymali papierowe kosy. Podczas wydarzenia mówiono m.in. o sprzeciwie wobec nielegalnej migracji i umowie z Mercosurem. Podczas manifestacji przemawiali politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, apelujący o odwołanie rządu.

Bąkiewicz mówił o "wyrywaniu chwastów". Wszczęto śledztwo

Bąkiewicz podczas swojego przemówienia mówił m.in. o przeciwnikach politycznych, którzy "próbują nas zastraszyć", nazywając ich "chwastami", które "trzeba z polskiej ziemi powyrywać".

- Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły - mówił o przeciwnikach politycznych polityk.

W poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w sprawie wypowiedzianych słów zostało wszczęte śledztwo.

"Po nienawistnym wystąpieniu Bąkiewicza na demonstracji PiS, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo pod kątem nawoływania do popełnienia zbrodni. Nikt z notabli PiS nie interweniował. Nikt." - napisał w portalu X szef MSWiA.

Słowa Roberta Bąkiewicza. Jest reakcja szefa MSWiA

Bąkiewicz podkreślał, że ROG krzyczy "kosy na sztorc" w odwołaniu do historycznych polskich powstań i insurekcji.

- To lud broni Polski, własnego bezpieczeństwa, własnych rodzin. Bronimy dzisiaj granic. Bronimy się przed przed masową migracją (...), która próbuje zniszczyć polski naród - stwierdził.

Warszawska prokuratura wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie czynu publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. Bąkiewiczowi za ten czyn grozi do trzech lat więzienia.

