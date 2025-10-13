Sławomir Mentzen w programie "Gość Wydarzeń"

Sławomir Mentzen będzie gościem Bogdana Rymanowskiego w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja na żywo od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.

W programie również łączenie ze specjalnym wysłannikiem Polsat News Cyprianem Jopkiem, który jest w Egipcie, gdzie trwają rozmowy ws. Strefy Gazy.

 

mdb / polsatnews.pl
BOGDAN RYMANOWSKICYPRIAN JOPEKEGIPTGOŚĆ WYDARZEŃKONFEDERACJAPOLSKASŁAWOMIR MENTZENSTREFA GAZY

