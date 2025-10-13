"Rażące naruszenie porozumienia". Izrael ostrzega Hamas

Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył, że wydanie przez Hamas tylko czterech ciał izraelskich zakładników stanowi "niewypełnienie zobowiązań".

"Każde opóźnienie lub celowe unikanie będzie uznane za rażące naruszenie porozumienia i spotka się z odpowiednią reakcją" - napisał Kac na platformie X.

Zawarte w piątek porozumienie między Hamasem a Izraelem stanowi, że w ciągu 72 godzin wszystkich 48 zakładników ma zostać przekazanych izraelskim siłom bezpieczeństwa. 20 z nich żyje, a 28 jest zmarłych.

Rozejm w Strefie Gazy. Izrael oskarża Hamas o naruszenie porozumienia

Hamas wcześniej sygnalizował, że odzyskanie ciał niektórych zakładników uprowadzonych z Izraela podczas ataku 7 października 2023 r. może potrwać dłużej, ponieważ nie wszystkie miejsca pochówku są znane.

Wcześniej w poniedziałek grupa reprezentująca rodziny izraelskich zakładników poinformowała, że tego dnia do kraju wrócą szczątki zaledwie czterech osób. Forum Rodzin Zakładników oświadczyło, że jego członkowie są "zszokowani i zaniepokojeni" tym faktem.

"To rażące naruszenie porozumienia przez Hamas. Oczekujemy, że rząd Izraela i mediatorzy podejmą natychmiastowe działania w celu naprawienia tej poważnej niesprawiedliwości" - oświadczyła grupa.

Zwolnienie izraelskich zakładników jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. W poniedziałek uwolnieni przez Hamas zostali wszyscy żyjący zakładnicy.

