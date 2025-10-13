W poniedziałek i wtorek pogoda będzie typowo jesienna, z dużą ilością chmur i słabymi opadami deszczu – poinformowała synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.

Chłodna, deszczowa aura zostanie z nami niemal przez cały tydzień. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami, zachmurzeniem i porywistym wiatrem. Szczególne apele kierowane są do mieszkańców Podhala, gdzie wciąż utrzymują się ekstremalne warunki atmosferyczne.

Pogoda na początek tygodnia. Deszcz i przymrozki

W poniedziałek w niemal całym kraju prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie możemy spodziewać się również przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na wschodzie, do 14 st. C na zachodzie.

W nocy z poniedziałku na wtorek w północnej połowie kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna osiągnie od 2 do 6 st. C. Najchłodniej będzie natomiast na Podlasiu oraz w rejonach podgórskich Karpat - około 1 st. C. W wymienionych regionach niewykluczone są także przygruntowe przymrozki.

Prognozy IMGW. Gęste mgły i śnieg

We wtorek w ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite. Jedynie na północy, wschodzie oraz w centrum możliwe większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią opady deszczu, najsilniejsze na Dolnym Śląsku, miejscami do 5-8 milimetrów. W najcieplejszym momencie dnia termometry w całym kraju wskażą od 7 do 12 st. C.

Wysoko w górach spodziewajmy się opadów deszczu ze śniegiem, a w Tatrach także śniegu.

W nocy z wtorku na środę na południu nadal zachmurzenie duże i całkowite. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu oraz na krańcach północnych możliwe słabe opady deszczu, które wystąpią w pasie od ziemi lubuskiej i Pomorza, przez centrum, po Lubelszczyznę oraz Podlasie.

Na dłużej zostaną z nami także gęste mgły ograniczające widzialność do nawet 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 5 st. C. Jedynie na południu cieplej, do 6-8 st. C. Przy gruncie temperatura spadnie jednak do nawet minus 3 st. C.

Synoptyczka IMGW dodaje, że typowo jesienna aura utrzyma się w kraju przez cały tydzień. Zmiany pogody możemy spodziewać się dopiero na weekend.

