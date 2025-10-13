Prezydent USA Donald Trump, prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi oraz prezydent Turcji Recept Tayyip Erdogan podpisali w poniedziałek pokojowy plan dla Strefy Gazy podczas uroczystości w Szarm el-Szejk w Egipcie.

- To zajęło trzy tysiące lat, by dojść do tego punktu. Potraficie w to uwierzyć? I to się utrzyma. To się utrzyma - powiedział Trump, podpisując dokument. Choć nie jest do końca jasne, co znajduje się w podpisanym tekście, miał to być plan pokojowy dla Strefy Gazy.

- Podpiszemy dokument, który będzie zawierał wiele zasad, przepisów i innych kwestii. Będzie on bardzo kompletny - oznajmił Trump.

Pierwsza faza planu pokojowego dla Gazy między Izraelem a Hamasem obejmuje uwolnienie izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie sił izraelskich oraz dostarczenie pomocy humanitarnej do Gazy.

Wcześniej Trump odwiedził Izrael, gdzie głównym punktem wizyty było przemówienie w Knesecie.

Jednocześnie doszło do wymiany więźniów. Hamas wypuścił ostatnich 20 izraelskich zakładników, a Izrael zorganizował konwój 38 busów z palestyńskimi więźniami, którzy odzyskali wolność.

Donald Trump ocenił, że to w Strefie Gazy trwająca od dwóch lat "wojna się skończyła" i to "wspaniały dzień, nowy początek". Poinformował również o procesie rozbrojenia Hamasu.

Dwa lata wojny praktycznie obróciły Strefę Gazy w ruinę, skutkiem wojny jest kryzys humanitarny. Według śledczych Organizacji Narodów Zjednoczonych Izrael, który zbrojnie odpowiedział na terroryzm Hamasu, dopuścił się ludobójstwa.

