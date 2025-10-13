Nowy Jork i New Jersey walczą z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. W związku z potężnym cyklonem nad północno-zachodnim Atlantykiem, władze zdecydowały się ogłosić stan wyjątkowy. Prędkość wiatru w najbliższych godzinach może sięgnąć nawet 100 km/h.

Burza cykloniczna nor'easter uderzyła w Stany Zjednoczone. Służby meteorologiczne Nowego Jorku i New Jersey ostrzegają mieszkańców przed możliwymi powodziami i silnym wiatrem.

W związku z przewidywanymi porywami do 100 km/h i intensywnym deszczem, amerykańskie lotniska zgłaszają dziesiątki opóźnień. Amerykanie mogą również spodziewać się przerw w dostawach prądu.

Cyklon nadciąga nad USA. Stan wyjątkowy w dwóch regionach

– W związku z ciągłym przemieszczaniem się nor'easter przez Nowy Jork, ogłaszam stan wyjątkowy we wszystkich gminach i hrabstwach najbardziej dotkniętych burzą. Bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Jorku jest moim najwyższym priorytetem. Apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności, dopóki huragan nie przejdzie przez nasz stan – oświadczyła w niedzielę gubernator Kathy Hochul.

Oprócz porywistego wiatru, nowojorczycy mogą spodziewać się również intensywnych opadów deszczu do 13 centymetrów.

ZOBACZ: Eksplozja w firmie wojskowej w USA. Są ofiary śmiertelne i zaginieni

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams zapewnił, że lokalne władze pracują całą dobę z partnerami stanowymi, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i dostęp do informacji. W najbliższym czasie tysiące Amerykanów może zostać pozbawionych dostępu do elektryczności.

Opóźnione loty, zalane metro. Amerykanie przygotowują się do kataklizmu

Ekstremalne warunki pogodowe już teraz powodują opóźnienia na największych amerykańskich lotniskach. Nowy Jork przygotowuje się także do ewentualnych powodzi, a nawet zalania metra. Na niektórych stacjach zakładane są m.in. pokrywy na otwory wentylacyjne, co ma zapobiec przedostawaniu się wody.

Stan wyjątkowy ogłoszono także we wszystkich 21 hrabstwach sąsiedniego stanu New Jersey. Tamtejsze władze ogłosiły wiele zmian w kursowaniu m.in. autobusów do Nowego Jorku, Atlantic City i Cape May.

ZOBACZ: Śmiertelna zabawa w metrze. Nie żyją dwie nastolatki

Niektóre miasta na wybrzeżu New Jersey już teraz zaczynają odczuwać skutki powodzi. Z powodu przypływu zalane są ulice na nisko położonych obszarach w Avalon, Brigantine i Atlantic City.

– Wciąż prawdopodobne są umiarkowane lub silne powodzie przybrzeżne. Możliwe są też rozległe podtopienia dróg, znaczne zalanie budynków, skutkujące koniecznością ewakuacji mieszkańców – ostrzegają meteorolodzy z Krajowej Służby Meteorologicznej (NHS).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni