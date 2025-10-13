Nagroda Nobla z ekonomii przyznana. Ogłoszono laureatów
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Joel Mokyr oraz Philippe Aghion i Peter Howitt "za wyjaśnienie wzrostu gospodarczego napędzanego innowacjami". Zwycięzcy otrzymają ok. 1 mln euro, złoty medal i kaligrafowany dyplom. Połowa nagrody zostanie przyznana Mokyrowi, a druga połowa Aghionowi i Howittowi.
Mokyr został wyróżniony za "zidentyfikowanie warunków wstępnych zrównoważonego wzrostu poprzez postęp technologiczny", a Aghion i Howitt "za teorię zrównoważonego wzrostu poprzez twórczą destrukcję".
Nagroda Nobla z ekonomii. Trzej laureaci
"W ciągu ostatnich dwóch stuleci, po raz pierwszy w historii, świat doświadczył trwałego wzrostu gospodarczego. To wydźwignęło ogromną liczbę ludzi z ubóstwa i położyło podwaliny pod nasz dobrobyt. Tegoroczni laureaci w dziedzinie nauk ekonomicznych, Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt, wyjaśniają, jak innowacje napędzają dalszy postęp" - napisano w oświadczeniu na oficjalnej stronie Nagrody.
Właściwa nazwa Nobla z ekonomii to Nagroda Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych dla uczczenia pamięci Alfreda Nobla. Jako jedyna przyznawana nagroda nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją w 1968 r. Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet ds. Nagrody wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 r. systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie.
Ustanowienie Nagrody Nobla z ekonomii jako dziedziny niewymienionej w testamencie fundatora budziło ogromne kontrowersje. Ostatecznie Fundacja Noblowska zdecydowała, że będzie to jedyny wyjątek i nie będzie już nagród Nobla w kolejnych dodatkowych naukach.
W 2024 roku nagrodzono trzy osoby, tj. turecko-amerykańskiego ekonomistę Darona Acemoglu oraz Brytyjczyków Simona Johnsona i Jamesa A. Robinsona za badanie nad znaczeniem instytucji społecznych dla dobrobytu kraju. Ich zdaniem społeczeństwo o słabych rządach prawa i instytucjach, które wykorzystują ludność, nie generuje wzrostu ani zmian na lepsze.
Nagroda Nobla z ekonomii to jedyna, która jest finansowana przez centralny Bank Szwecji, nie pochodzi zaś, jak w przypadku pozostałych dziedzin, z majątku Nobla pomnożonego m.in. na giełdach przez Fundację Noblowską. Nagroda wynosi obecnie 11 mln koron (ok. 1 mln euro), złoty medal oraz kaligrafowany dyplom.
