Mentzen spotkał się z Nawrockim. "Rozmowa w cztery oczy"
Sławomir Mentzen poinformował, że spotkał się w poniedziałek z prezydentem Karolem Nawrockim. Lider Konfederacji przekazał, że była to "godzinna rozmowa w cztery oczy". - Rozmawialiśmy o wielu ciekawych sprawach (...) wydaje mi się, że to była bardzo dobra i konstruktywna rozmowa, z której jestem bardzo zadowolony - zdradził w programie "Gość Wydarzeń".
Podczas rozmowy polityk miał przedstawić Nawrockiemu argumenty za zawetowaniem m.in. ustawy o kryptowalutach.
- Przedstawiłem argumenty, za tym, żeby zawetował niektóre ustawy podatkowe, które Ministerstwo Finansów przygotowało, żeby dociążyć podatkami polskich przedsiębiorców. Chciałbym, żeby polscy przedsiębiorcy znaleźli swojego obrońcę - podkreślił.
- Mam wielką nadzieję, czas pokaże, że moje argumenty trafiły do pana prezydenta - dodał.
Nawrocki pomoże Konfederacji dogadać się z PiS-em? "Doskonale rozumie sytuację"
Mentzen został również zapytany, czy rozmawiał z prezydentem na temat tego, aby był on patronem paktu senackiego między Konfederacją a PiS-em.
- Tak, to też był punkt mojej rozmowy. Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje te nasze nieporozumienia z prezesem Kaczyńskim - stwierdził.
Podkreślił też, że stara się "nie eskalować tego sporu ponad miarę". - W każdym razie prezydent Nawrocki rozumie sytuację i wierzę, że być może za jakiś czas weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć - powiedział.
- Widać, że wolałby, żeby atmosfera po prawej stronie sceny politycznej była troszeczkę sympatyczniejsza. Natomiast rozumie zarówno moje argumenty, moje zdanie, jak i zdanie i argumenty Jarosława Kaczyńskiego. Czuję się uczciwie i sprawiedliwie oceniany przez prezydenta - przyznaje Mentzen.
"Zaproponowałem, żeby Nawrocki był gospodarzem"
Na pytanie prowadzącego Bogdana Rymanowskiego, jak miałyby wyglądać takie rozmowy, odparł: Zaproponowałem, żeby prezydent Nawrocki był gospodarzem czegoś takiego. A skoro miałby być gospodarzem, to on by ustalał zasady.
- Rozmawialiśmy o tym dłuższy czas. Jeżeli sprawy nabiorą pewnego tempa, a do wyborów będzie bliżej, to z całą pewnością prezydent zdecyduje, co dalej z tym zrobić. Osobiście jestem dobrej myśli - podsumował prezes Nowej Nadziei.
Mentzen zdradził też, że innym tematem rozmowy była kwestia podpisania ustawy o pomocy Ukraińcom przez prezydenta. Podkreślił, że choć był jej przeciwny, nie ma w tej sprawie żalu do prezydenta.
- Rozumiem jego argumenty. Zawetowanie tej ustawy w momencie, gdy nie było już czasu na nową ustawę, wprowadziłoby olbrzymi chaos. Natomiast prezydent zapowiedział, że to jest ostatni taki podpis i kolejnej takiej ustawy już nie podpisze, dając rządowi czas na doprowadzenie tej sprawy do normalności, żeby Ukraińcy nie byli faworyzowani względem Polaków - podkreślił.
"Też bym śpiewał". Mentzen o okrzykach kibiców do Donalda Tuska
Mentzen skomentował też wpis Donalda Tuska, w którym przyjął, że podczas meczu Polska - Litwa przetłumaczył litewskiej premier wykrzykiwane przez kibiców hasło "Donald, matole, twój rząd obalą kibole".
- Dziesięć lat temu PO przegrała wybory, a Tusk ich tylko nie przegrał dlatego, że uciekł wcześniej do Brukseli. Gdyby nie uciekł, to również by przegrał wybory w 2015 roku, a wtedy takie hasła były bardzo popularne - przypomniał.
Podkreślił też, że w zachowaniu kibiców nie było nic nietypowego. - To "Donald matole.." jest bardzo zabawne, gdybym był wtedy na trybunach, to również bym to zaśpiewał. Natomiast tych pozostałych bym nie śpiewał, bo nie używam wulgaryzmów - przyznał.
