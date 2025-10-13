Katastrofa kolejowa na Słowacji. Zderzyły się dwa pociągi

aktualizacja: Świat

Na Słowacji doszło do zderzenia dwóch pociągów pospiesznych. Trwa akcja służb. Szef MSW Słowacji Matusz Szutaj Esztok podał, że w katastrofie kolejowej na wschodzie kraju lekko rannych zostało ok. stu osób. Policja informuje jednak o niższej liczbie poszkodowanych.

Katastrofa kolejowa na Słowacji. Zderzyły się dwa pociągi
Policja Republiki Słowacji
Akcja ratunkowa po wykolejeniu pociągów na Słowacji

Według stacji telewizyjnej TA3, pobliskie szpitale przygotowały się na przyjęcie rannych z wypadku. Do wypadku doszło w okolicy miejscowości Jablonov nad Turňou. To wieś i gmina w powiecie Rożniawa, w kraju koszyckim.

 

Szef MSW Słowacji Matusz Szutaj Esztok podał, że w katastrofie kolejowej na wschodzie kraju lekko rannych zostało ok. stu osób, dwie są w stanie krytycznym, a trzy są zakleszczone w wagonach. Według policji nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

 

Pierwotnie media mówiły o około dwudziestu rannych, ale nie ma oficjalnych danych. Służby ratunkowe podkreślały, że jest wielu poszkodowanych. Na miejscu działają służby ratunkowe.

 

Policja przekazała z kolei, że pociągami podróżowało około 80 pasażerów.

 

Według szefa resortu spraw wewnętrznych katastrofa została najprawdopodobniej spowodowana przez czynnik ludzki: jeden z maszynistów prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu.

Wypadek kolejowy na Słowacji. Premier wysłał na miejsce ministrów

Głos w sprawie wypadku zabrał premier Słowacji. "Wszystkim poszkodowanym w wypadku kolejowym życzę szybkiego powrotu do zdrowia i w mam nadzieję, że nie będzie ofiar" - zaznaczył Robert Fico. Polityk wskazał, że jest w kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych i transportu, którzy udali się na miejsce zdarzenia.

 

Fico podkreśla, że okoliczności wypadku ma wyjaśnić śledztwo i apeluje, by nie wyciągać przedwczesnych wniosków.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Trzęsienie ziemi na Filipinach. Służby ewakuują mieszkańców. "To zawsze jest tragedia"
Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AKCJA RATUNKOWAKATASTROFA KOLEJOWAPOCIĄGISŁOWACJAŚWIATWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 