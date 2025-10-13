Według stacji telewizyjnej TA3, pobliskie szpitale przygotowały się na przyjęcie rannych z wypadku. Do wypadku doszło w okolicy miejscowości Jablonov nad Turňou. To wieś i gmina w powiecie Rożniawa, w kraju koszyckim.

Szef MSW Słowacji Matusz Szutaj Esztok podał, że w katastrofie kolejowej na wschodzie kraju lekko rannych zostało ok. stu osób, dwie są w stanie krytycznym, a trzy są zakleszczone w wagonach. Według policji nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Pierwotnie media mówiły o około dwudziestu rannych, ale nie ma oficjalnych danych. Służby ratunkowe podkreślały, że jest wielu poszkodowanych. Na miejscu działają służby ratunkowe.

Policja przekazała z kolei, że pociągami podróżowało około 80 pasażerów.

Według szefa resortu spraw wewnętrznych katastrofa została najprawdopodobniej spowodowana przez czynnik ludzki: jeden z maszynistów prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu.

Wypadek kolejowy na Słowacji. Premier wysłał na miejsce ministrów

Głos w sprawie wypadku zabrał premier Słowacji. "Wszystkim poszkodowanym w wypadku kolejowym życzę szybkiego powrotu do zdrowia i w mam nadzieję, że nie będzie ofiar" - zaznaczył Robert Fico. Polityk wskazał, że jest w kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych i transportu, którzy udali się na miejsce zdarzenia.

Fico podkreśla, że okoliczności wypadku ma wyjaśnić śledztwo i apeluje, by nie wyciągać przedwczesnych wniosków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni