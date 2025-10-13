Katarzyna Kotula w "Graffiti". Transmisja online
Polska
Kobieta w studiu telewizyjnym podczas wywiadu dla Polsat News
Gościem poniedziałkowego "Graffiti" będzie wiceminister Katarzyna Kotula. Prowadzący Marcin Fijołek porozmawia z byłą minister ds. równości na temat szczegółów rządowego projektu ustawy o związkach partnerskich. Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.
Poprzednie programy do obejrzenia na polsatnews.pl
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej