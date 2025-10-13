Katarzyna Kotula w "Graffiti". Transmisja online

Polska
Katarzyna Kotula w "Graffiti". Transmisja online
Kobieta w studiu telewizyjnym podczas wywiadu dla Polsat News

Gościem poniedziałkowego "Graffiti" będzie wiceminister Katarzyna Kotula. Prowadzący Marcin Fijołek porozmawia z byłą minister ds. równości na temat szczegółów rządowego projektu ustawy o związkach partnerskich. Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.

Poprzednie programy do obejrzenia na polsatnews.pl

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Niecodzienny widok w Krynicy Morskiej. Bałtyk odsłonił wrak starego statku
Dawid Skrzypiński / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KATARZYNA KOTULAPOLSKAZWIĄZKI PARTNERSKIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 