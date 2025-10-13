W niedzielny poranek w Tatrach Wysokich znaleziono ciało 45-letniej Polki. Jak informują słowaccy ratownicy, kobieta spadła z Małej Wysokiej do Kotliny pod Rohatką. Z powodu trudnych warunków pogodowych, na miejsce nie mogły przylecieć śmigłowce ratunkowe.

Ratownicy Górskiego Pogotowia Ratunkowego (HZS) poinformowali, że w niedzielę wczesnym rankiem polski turysta natrafił na ciało 45-letniej kobiety. Podczas górskiej wspinaczki w słowackich Tatrach Wysokich, kobieta spadła z wysokości ok. 300 metrów.

Niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiły śmigłowcom ratunkowym oraz maszynom TOPR dotarcie na miejsce tragedii. Teren przeszukiwały więc zespoły ratowników wzmocnione m.in. przez załogę Centrum Zapobiegania Lawinom i pracowników pobliskiego schroniska.

45-latka zginęła w Tatrach. Spadła z 300 metrów

Ciało 45-letniej Polki znaleziono w pobliżu niebieskiego szlaku turystycznego. W akcji ratowniczej brali udział ratownicy z Górskiego Pogotowia Ratunkowego (HZS), załoga Centrum Zapobiegania Lawinom, a także pracownicy schroniska Zbójnickiego w Dolinie Staroleśnej.

Gdy warunki pogodowe pozwoliły na bezpieczne kontynuowanie akcji, ratownicy HZS poprosili o pomoc w transporcie ciała znajdującą się w Starym Smokowcu załogę wojskowego śmigłowca.

Słowaccy ratownicy przekazali kondolencje rodzinie zmarłej Polki.

To niejedyna akcja, w jakiej w miniony weekend brali udział ratownicy HZS. W niedzielę 35-letnia Polka spadła do żlebu pod Ciężkim Szczytem. Kobieta poruszając się po trudnym terenie, straciła orientację i utknęła. Po turystkę ratownicy przylecieli śmigłowcem na Siarkańską Przełęcz.

Podczas akcji ratowniczej w tym samym terenie potrzebna była także pomoc dla innego turysty z Polski, który upadając doznał urazu głowy. Ponieważ w górach zmieniała się sytuacja pogodowa i słowacki śmigłowiec nie mógł ewakuować rannych i ratowników, na pomoc wezwano śmigłowiec TOPR.

Niebezpieczna pogoda w Tatrach. Ratownicy alarmują

W Tatrach Wysokich nadal utrzymują się bardzo trudne warunki atmosferyczne. W wysokich partiach gór (powyżej 2000 m n.p.m.) zalega świeży śnieg, który w połączeniu z lodem i niskimi temperaturami może znacznie utrudniać wspinaczkę.

HZS apeluje do turystów o dostosowanie do panujących warunków atmosferycznych i zabieranie w góry niezbędnego wyposażenia. Ratownicy zwracają uwagę, że dni stają się coraz krótsze, dlatego wszelkie aktywności w Tatrach należy dostosować do długości dnia.

