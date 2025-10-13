Nicolas Sarkozy (pełnił urząd w latach 2007-12) zapowiedział, że złoży apelację, ale mimo to wyrok z września oznacza, że były prezydent Francji zacznie odbywać karę już 21 października.

ZOBACZ: Polityczne trzęsienie ziemi. Francuski premier rezygnuje

W sprawie odwołanie zapowiedziała także prokuratura. Oznacza to, że sąd apelacyjny dysponuje pełną swobodą w ustaleniu wymiaru kary.

Były prezydent Francji pójdzie do więzienia

Sarkozy został oczyszczony z zarzutów o korupcję i ukrywanie sprzeniewierzenia pieniędzy publicznych, jednak uznano go za winnego udziału w zmowie przestępczej. Kara za popełnienie tego czynu wynosi we Francji do 10 lat więzienia.

Sąd nie zarządził natychmiastowego wykonania kary, ale poinformował, że wyrok zostanie wykonany niezależnie od ewentualnego odwołania.

W praktyce oznaczało to, że były prezydent nie został przewieziony do więzienia bezpośrednio z sali sądowej. Sąd uznał, że Sarkozy nie zbiegnie z kraju.

ZOBACZ: Były prezydent Francji na ławie oskarżonych. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

Po rozpoczęciu odbywania kary Sarkozy - podobnie jak każdy inny skazany - może ubiegać się o zmianę sposobu jej wykonywania. W zależności od decyzji sądu może to oznaczać dalsze odbywanie kary w areszcie domowym, noszeniem bransoletki elektronicznej lub warunkowe zwolnienie.

Ze względu na wiek - ukończone 70 lat - Sarkozy ma prawo ubiegać się o takie rozwiązanie już teraz, choć standardowo warunkiem jest odbycie co najmniej połowy wyroku.

AFP zwróciła uwagę, że Sarkozy będzie pierwszym byłym prezydentem kraju należącego do Unii Europejskiej, który trafi do więzienia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni