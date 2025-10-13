W weekend mieszkańców Dąbrowicy zelektryzowała wieść o rzekomo porzuconych ziemniakach, które można było brać za darmo. Według pogłosek rolnik miał rozsypać warzywa na polu zdenerwowany niskimi cen skupu.

W krótkim czasie na miejscu pojawiły się dziesiątki osób - jedni przyjeżdżali z reklamówkami i workami, inni... traktorami i przyczepami.

- Dowiedziałem się 11 października, gdzieś koło południa przez telefon, że można brać ziemniaki. Pojechałem zobaczyć i zobaczyłem pełno ludzi, którzy rozbierają wszystko po kolei. Stało mnóstwo samochodów i ciągników. Nie wciskałem się, zrobiłem ze trzy zdjęcia i pojechałem - opisywał w rozmowie z Polsat News Tadeusz Łapka, sołtys Dąbrowicy.

Dąbrowice. Przedsiębiorca stracił 150 ton ziemniaków z powodu plotki

Jak się okazało, ziemniaki należały do przedsiębiorcy, współwłaściciela tego pola i lokalnej gorzelni - Piotra Gryty. Według niego to co działo się na polu, to nie było rozdawnictwo, a najzwyklejsza w świecie kradzież. Towar został mu przywieziony w czwartek po południu, w piątek zapłacił za niego fakturę, a w sobotę... nie zostało praktycznie nic.

- Mam nadzieję, że społeczeństwo się opamięta, zreflektuje i że ten pan, który napisał ten fake news, też to w jakiś sposób wyprostuje i zrobi jakiś apel - zaznaczył pan Piotr.

Po tym, jak prawda wyszła na jaw, przedsiębiorca zaczął otrzymywać telefony oraz pierwsze zwroty ziemniaków od mieszkańców, których ruszyło sumienie. Liczy, że takich przypadków będzie więcej, w przeciwnym razie zamierza zawiadomić prokuraturę.

- Jeśli ktoś wziął worek - to pies go drapał, może mu było potrzeba. Ale traktorami? To lepiej, żeby się zgłosili do mnie, bo porozmawiam jeszcze z panią wójt, jeżeli to się dobrowolnie nie uporządkuje, no to niestety wkroczy prokuratura - zapowiedział.

Wciąż nie wiadomo, kto rozpuścił fałszywą informację, która doprowadziła do strat sięgających 60 tysięcy złotych.

