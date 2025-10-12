Chiński przywódca Xi Jinping zadeklarował chęć wzmocnienia strategicznej współpracy z Koreą Północną. Celem ma być "stanie na straży pokoju". Deklaracja ta padła w liście do Kim Dzong Una. Premier Korei Północnej - Pak Thae Song - zapewnił o poparciu dla polityki Pekinu w kluczowych kwestiach.

Xi Jinping skierował do Kim Dzong Una list. Przywódca Chin zadeklarował w nim chęć wzmocnienia strategicznej współpracy z Koreą Północną, aby "wspólnie stać na straży pokoju" i dbać o sprawiedliwość na świecie - przekazała w niedzielę północnokoreańska agencja KCNA, publikując treść korespondencji.

List był odpowiedzią na gratulacje, które północnokoreański przywódca wysłał z okazji chińskiego święta narodowego obchodzonego 1 października.

Xi podkreślił, że oba kraje to "towarzysze dzielący los i pomagający sobie nawzajem, których tradycyjna przyjaźń z czasem staje się tylko mocniejsza".

Chiński przywódca zapowiedział gotowość do "wzmacniania strategicznej koordynacji w sprawach międzynarodowych i regionalnych" w celu "wspólnego stania na straży pokoju w regionie oraz międzynarodowej równości i sprawiedliwości".

KCNA poinformowała również o spotkaniu premiera Korei Płn. Pak Thae Songa z premierem Chin Li Qiangiem, który przebywał w Pjongjangu z wizytą. Pak zapewnił o "zdecydowanym poparciu" dla polityki Pekinu w kwestiach kluczowych interesów, "w tym w sprawie Tajwanu". Podkreślił wolę "wspólnego sprzeciwu wobec hegemonizmu oraz obrony sprawiedliwego porządku międzynarodowego".

Li wyraził gotowość do wzajemnego wsparcia na arenach wielostronnych. Chińska delegacja, która przybyła na obchody 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei, opuściła Pjongjang w piątek.

W ostatnim czasie doszło do ocieplenia stosunków między Pekinem a Pjongjangiem. Kim był obok rosyjskiego przywódcy Władimira Putina najważniejszym gościem podczas defilady wielkiej wojskowej w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie.

Podczas spotkania przy tej okazji Xi i Kim zobowiązali się do zacieśnienia współpracy i wymiany dwustronnej. W ubiegłym tygodniu przekazał Kimowi list gratulacyjny z okazji 80. rocznicy powstania Partii Pracy Korei.

Południowokoreańska agencja Yonhap zwraca uwagę, że wymiana gospodarcza między Pjongjangiem a Pekinem, która od lat pozostawała w stagnacji, może nabrać tempa, ponieważ oba kraje dążą do normalizacji stosunków i wznowienia kontaktów na wysokim szczeblu. Przejawem tego może być m.in. otwarcie we wrześniu po pięciu latach lądowego przejścia granicznego dla usług pocztowych między tymi państwami.

