W związku z marszem w obronie Palestyny zablokowane są Aleje Jerozolimskie w kierunku Ochoty. Autobusy i tramwaje zostały skierowane na objazdy. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z dalszymi utrudnieniami na trasie przemarszu.

Z powodu organizowanego w Warszawie marszu w obronie Palestyny powstały utrudnienia w ruchu w centrum miasta.



Manifestujący poruszają się jezdnią Alei Jerozolimskich w kierunku Ochoty. Tramwaje wróciły na tory i kursują na swoich trasach - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy linii: 111, 116, 117, 127, 131, 158, 180, 503, 507, 517 i 521 zostały skierowane na trasy objazdowe.

Warszawa. Zablokowany przejazd przez rondo de Gaulle’a

"Na trasach objazdowych dla wszystkich linii obowiązują przystanki: pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej jako stałe a pozostałe - jako na żądanie" - poinformował ZTM.

ZOBACZ: Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Weekendowe utrudnienia w stolicy

Marsz przejdzie Al. Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego, al. Niepodległości, ul. Wawelską, ul. Krzywickiego przed budynek przy ul. Krzywickiego 24 (Ambasada Izraela).

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z dalszymi utrudnieniami na trasie przemarszu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni