Ukraina będzie problemem nie tylko dla polskich rolników, ale dla całej Unii Europejskiej - powiedział były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak w programie "Gość Wydarzeń". W najbliższym tygodniu kraje członkowskie UE mają podpisać nową umowę handlową z Ukrainą. - Ukraińcy są bardzo głodni sukcesu gospodarczego - dodał poseł KO.

Były wiceminister rolnictwa, poseł KO i lider Agrounii Michał Kołodziejczak zwrócił uwagę, że nowa umowa handlowa między Unią Europejską a Ukrainą będzie problematyczna.

- W Ukrainie w ostatnich tygodniach połączono trzy ministerstwa: ministerstwo rolnictwa, gospodarki i klimatu. (...) Ukraińcy mówią: nie chcemy sprzedawać surowców, my chcemy sprzedawać na cały świat produkty i co najmniej półprodukty. (...) 5 września Ukraińcy nałożyli sami na siebie 10-procentowe cło na sprzedaż nasion rzepaku i soi, które są potrzebne w UE, bo u nas tych produktów brakuje. Oni chcą sprzedawać olej, paszę, śrutę, a nie same surowce - podkreślił Kołodziejczak w programie "Gość Wydarzeń".

- Ukraińcy są bardzo głodni sukcesu gospodarczego, a wiedzą, że ten sukces gospodarczy na dobrze zorganizowanym rolnictwie i brandach (markach - red.) można zbudować - dodał poseł KO. - Zresztą ich PKB w dużej mierze opiera się na eksporcie.

- To pokazuje nam, że my nie mamy swoich marek, które mogą jasno konkurować z podobnymi markami na całym świecie - powiedział, odnosząc się do polskiej perspektywy wobec wspomnianych działań Ukrainy. Mamy super ziemniaki, super mięso, super nabiał, ale - co ja też proponowałem będąc w resorcie rolnictwa - mamy pięć bardzo dużych spółdzielni mleczarskich. I kiedy przedstawiciele resortu rolnictwa latali po świecie z przedstawicielami handlowymi danych spółdzielni mleczarskich, myśmy się sami licytowali i nasze firmy obniżały sobie ceny produktów na świecie. I ja mówię jasno: połączenie pięciu dużych spółdzielni mleczarskich, ale tylko pod względem wspólnej marki, wspólnego brandu eksportowego, żebyśmy nie musieli za granicą ze sobą konkurować - mówił Kołodziejczak.

Artykuł jest aktualizowany.

