Podczas Rajdu Nyskiego doszło do śmiertelnego wypadku - przekazali organizatorzy. Zginął 40-letni kierowca, a jego pilot trafił do szpitala. Z powodu tragedii zawody zostały zakończone. W sobotę doszło do innego wypadku na trasie rajdu. Jeden z samochodów wjechał w dwóch fotoreporterów. Mężczyźni trafili do szpitala.

"Około godziny 11:30 na odcinku specjalnym Stary Las (powiat Nyski, gmina Głuchołazy) doszło do wypadku załogi numer 112, uczestniczącej w rundzie mistrzostw historycznych" - poinformowali organizatorzy Rajdu Nyskiego.

"Pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy, na miejscu zginął 40-letni kierowca" - dodano.

- Pilot w ciężkim stanie trafił do szpitala - przekazała polsatnews.pl mł. asp. Adriana Malina oficer prasowy KW PSP w Opolu.

Organizatorzy przekazali, że z szacunku dla poszkodowanych, ich bliskich oraz całej społeczności rajdowej rajd nie będzie kontynuowany.



"Na tym etapie organizatorzy nie będą udzielać dalszych komentarzy. Kolejne informacje zostaną przekazane, gdy tylko będzie to możliwe we współpracy z odpowiednimi służbami" - przekazano w komunikacie.

Jak przekazała policja, samochód rajdowy uderzył w drzewo, a następnie zapalił się. "Na miejscu zdarzenia pracują służby pod nadzorem prokuratora" - dodano.

To nie jedyny niebezpieczny wypadek, do którego doszło w trakcie rajdu. W sobotę jeden z samochodów rajdowy wjechał w dwóch fotoreporterów.

Mundurowi przekazali, że osoby - wbrew widocznym zakazom - znajdowali się w niebezpiecznej strefie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. W wyniku zdarzenia dwóch pracujących na miejscu fotoreporterów zostało przetransportowanych do szpitala.

Na miejscu działania podejmowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Służby przeprowadzały czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.

