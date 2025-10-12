W wyniku masowej strzelaniny w zatłoczonym barze na Wyspie Świętej Heleny w Karolinie Południowej zginęły cztery osoby, a co najmniej 20 zostało rannych - poinformowała agencja AP. "To tragiczny i trudny incydent dla wszystkich. Prosimy o cierpliwość, ponieważ nadal badamy ten incydent. Nasze myśli są ze wszystkimi ofiarami i ich bliskimi" - napisało w oświadczeniu biuro szeryfa.

Do strzelaniny doszło w niedzielę wczesnym rankiem w Willie's Bar and Grill na Wyspie Świętej Heleny. Duży tłum ludzi był na miejscu zdarzenia, gdzie przybyli zastępcy szeryfa, którzy znaleźli kilka osób z ranami postrzałowymi - informuje agencja AP.

USA. Strzelanina w barze, są ofiary śmiertelne

"Wiele ofiar i świadków pobiegło do pobliskich firm i posesji, szukając schronienia przed strzałami z broni palnej" - poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Beaufort w oświadczeniu w serwisie X.

Cztery osoby zostały znalezione martwe na miejscu zdarzenia, a co najmniej 20 innych osób zostało rannych. Spośród rannych czterech jest w stanie krytycznym w okolicznych szpitalach.

Tożsamość ofiar nie została ujawniona.

